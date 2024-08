nomination stratégique de rajesh varrier renforce cognizant en inde

Cognizant a récemment annoncé une nomination importante dans son équipe de direction. Rajesh Varrier prendra le poste de directeur mondial des opérations et président-directeur général pour l’Inde. Cette nomination marque un tournant significatif pour la société.

Le 22 août 2024, Cognizant a officiellement nommé Rajesh Varrier au poste de directeur mondial des opérations. Il commencera ses nouvelles fonctions le 2 septembre 2024. Cette décision souligne la volonté de Cognizant d’améliorer son excellence opérationnelle.

Rajesh Varrier, nouveau président-directeur général pour l’Inde

En plus de ce rôle mondial, Rajesh Varrier deviendra aussi président-directeur général pour l’Inde. Il prendra cette position le 1er octobre 2024, suite au départ de Rajesh Nambiar. L’accent sera mis sur la croissance et la transformation en Inde.

les responsabilités clés de Rajesh Varrier chez Cognizant

Rajesh Varrier aura de nombreuses responsabilités. Il sera chargé des opérations, de l’excellence opérationnelle et de la planification des effectifs. Il dirigera également l’India Leadership Council et représentera l’entreprise en Inde. Sa mission inclura la supervision des programmes de transformation de Cognizant et la gestion de l’expansion en Inde.

le parcours professionnel de Rajesh Varrier avant Cognizant

Avant de rejoindre Cognizant, Rajesh Varrier a occupé plusieurs postes de direction chez Infosys. Il était vice-président exécutif et responsable des services mondiaux d’Infosys Americas. Son expertise couvre également le domaine numérique et les services Microsoft. M. Varrier a aussi dirigé la transformation numérique chez Aditya Birla Sun Life Insurance et fondé la société d’analyse Activecubes.

En résumé, la nomination de Rajesh Varrier est stratégique pour Cognizant. Elle vise à renforcer les opérations de l’entreprise, tant sur le plan mondial qu’en Inde. Son parcours impressionnant et son expérience en matière de leadership seront des atouts précieux pour mener à bien ces missions. L’entreprise est prête pour une nouvelle phase de croissance et de transformation sous sa direction.

