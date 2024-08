Veeva vault lims : une solution efficace et innovante

Dans le secteur des sciences de la vie, les entreprises cherchent constamment à améliorer l’efficacité de leurs processus. Avec la solution Veeva Vault LIMS, elles peuvent désormais unifier leurs opérations d’assurance et de contrôle de la qualité. Cette innovation cloud, présentée par Veeva Systems, promet de simplifier et d’accélérer les flux de travail qualité.

Veeva Vault LIMS : une solution tout-en-un pour la qualité

Veeva a récemment annoncé le succès croissant de Veeva Vault LIMS, une solution unique et moderne. Ce système permet aux entreprises de gérer l’intégralité de leurs données de contrôle qualité (CQ) en un seul endroit. La synchronisation avec Veeva Vault Quality optimise la prise de décision pour la libération de lots. Ce processus unifié contribue à améliorer la fiabilité et la précision des tests tout en réduisant la durée des cycles.

Unification de l’assurance et du contrôle qualité

Avec Vault LIMS, les entreprises peuvent combiner l’assurance qualité (AQ) et le contrôle qualité (CQ). Cette combinaison permet d’améliorer l’efficacité et la conformité des processus qualités. Les entreprises profitent ainsi d’une exécution correcte dès la première tentative. De plus, le travail continu pour la qualité optimise les flux de travail, réduisant ainsi les erreurs et les coûts.

témoignages d’experts sur les avantages de Vault LIMS

Des experts du secteur des sciences de la vie louent les avantages de cette innovation. Andrew Laughhunn de Forge Biologics affirme que l’adoption de Vault LIMS rationalise les méthodes et minimise les erreurs de documentation. Jason Boyd, directeur chez Veeva, souligne que Vault LIMS consolide divers systèmes en une seule application, améliorant la productivité et la rapidité.

adaptabilité aux organisations émergentes et établies

Que ce soit pour des biotechs émergentes ou des organisations établies, Vault LIMS offre une solution complète. Facile à adopter et déployer, elle réduit la dépendance aux équipes informatiques et diminue le coût total de possession. Daniel R. Matlis d’Axendia indique que cette solution cloud est parfaite pour renforcer les capacités des entreprises en pleine croissance.

En conclusion, Veeva Vault LIMS se révèle être une solution révolutionnaire pour les entreprises du secteur des sciences de la vie. Elle unifie les processus d’assurance et de contrôle de la qualité, améliorant ainsi l’efficacité et la conformité. Grâce à ses nombreux avantages, elle s’adapte aussi bien aux structures émergentes qu’aux organisations bien établies, rendant la gestion de la qualité plus simple et plus rapide que jamais.

