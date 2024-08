Samsung promet sept ans de mises à jour pour ses téléviseurs avec IA !

Samsung a frappé fort en annonçant un engagement inédit : sept ans de mises à jour pour ses téléviseurs intelligents. Cette nouvelle, révélée la semaine dernière sur le campus de Samsung Electronics à Suwon, concernera d’abord les modèles lancés à partir de mars 2024, mais aussi certains téléviseurs sortis en 2023. Pour les consommateurs, c’est une promesse d’une expérience utilisateur prolongée et enrichie.

Pourquoi l’entreprise fait-elle cette promesse maintenant ?

Jusqu’à présent, Samsung se concentrait surtout sur des mises à jour correctives pour ses téléviseurs. Autrement dit, sans vraiment toucher au système d’exploitation Tizen. Cependant, avec cette nouvelle approche, l’entreprise sud-coréenne semble vouloir améliorer drastiquement la longévité de ses produits. C’est une stratégie claire pour rester en tête sur un marché, où la concurrence se fait de plus en plus féroce.

L’initiative de Samsung n’est pas seulement destinée à satisfaire ses clients. En effet, elle est aussi un message fort envoyé à ses rivaux. Avec des entreprises comme Hisense et TCL qui grappillent des parts de marché, Samsung devait réagir. Selon Omdia, une société d’analyse, « Samsung détient actuellement près de 29 % des parts du marché mondial des téléviseurs », un chiffre en légère baisse par rapport à l’année précédente. En revanche, TCL et Hisense, avec respectivement 12,1 % et 10 % de parts de marché, se rapprochent dangereusement.

Samsung veut creuser l’écart avec ses concurrents

Pour Samsung, cette nouvelle politique de mise à jour est une manière de creuser l’écart avec la concurrence. Yong Seok-Yoon, président de la division Visual Display Business de Samsung Electronics, l’a clairement affirmé :

Avec la mise à niveau gratuite de Tizen pendant sept ans appliquée aux téléviseurs IA, nous allons creuser l’écart de parts de marché avec les entreprises chinoises.

Même si Samsung ne précise pas encore les modèles en question, cette déclaration en dit long sur les intentions de Samsung.

Une tendance à la longévité

Ce n’est pas la première fois que Samsung prolonge la durée de vie de ses appareils. En janvier dernier, l’entreprise avait déjà promis sept ans de mises à jour pour ses smartphones Galaxy S24. Cette tendance montre clairement la volonté du géant sud-coréen d’offrir une expérience utilisateur de longue durée. Loin des cycles de mise à jour rapides auxquels les consommateurs sont souvent habitués.

Samsung n’est pas le seul à se positionner sur ce créneau. LG, son principal rival en Corée du Sud, a récemment annoncé cinq ans de mises à jour pour ses téléviseurs intelligents fonctionnant sous webOS. Autrement dit, cela montre bien que la bataille pour la longévité des téléviseurs intelligents est lancée.

Un avenir prometteur pour les clients de Samsung

En annonçant cette politique de mises à jour sur sept ans, Samsung envoie un signal fort à ses clients : l’entreprise est déterminée à rester le leader du marché des téléviseurs intelligents. Pour les utilisateurs, cela signifie une expérience plus riche, plus stable, et surtout, plus durable. Avec cette stratégie, Samsung pourrait bien redéfinir ce que les consommateurs attendent en termes de mises à jour et de durabilité pour leurs appareils technologiques.