Amazon Luna débarque en France : une révolution pour les gamers ?

Bonne nouvelle pour les gamers français ! Luna, le service de cloud gaming développé par Amazon, fait désormais son apparition dans l’Hexagone. Vous allez pouvoir profiter d’une multitude d’options d’abonnement pour un univers de jeux et de divertissements à portée de clics.

Le cloud gaming sans frontières

Luna a été conçu pour offrir une expérience de jeu en ligne fluide et facile, sans avoir besoin d’un matériel coûteux ou de longs téléchargements. En un mot : jouer comme on regarde un film. Depuis son lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, le service a séduit un grand nombre de joueurs grâce à ses fonctionnalités et surtout à sa vaste sélection de jeux.

Que vous soyez fan de Fortnite, amateur de jeux grand public, nostalgique des classiques rétro ou encore adepte des titres « AAA », Luna offre une palette de choix pour tous les goûts. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est accessible sur les appareils de streaming Fire TV, les PC, les Mac, les Chromebooks, les iPhones, les iPads, les appareils mobiles Android et certains téléviseurs intelligents de Samsung et LG.

Des offres spéciales pour les abonnés Amazon Prime

Vous êtes abonné Amazon Prime ? Alors, vous allez pouvoir jouer à Fortnite, Trackmania et à une sélection de jeux tournants sur Luna sans frais supplémentaires. Vous pouvez également connecter votre compte Ubisoft pour jouer à une sélection de jeux PC que vous possédez déjà, ou pour en acheter de nouveaux.

Des formules d’abonnements pour tous les profils

Luna se veut être un service accessible à tous. C’est pourquoi il propose différentes options d’abonnement, chacune donnant accès à un large éventail de jeux supplémentaires. Vous êtes un joueur avide de nouveautés ? Optez pour l’offre Luna+, qui propose la bibliothèque la plus vaste et la plus diversifiée. Les abonnés Luna+ ont également accès aux mêmes avantages sur Luna que les membres Amazon Prime dont l’accès à Fortnite et la possibilité d’accéder à leurs propres jeux PC Ubisoft.

Pour les fans de l’éditeur français, l’abonnement Ubisoft+ donne accès aux derniers titres d’Ubisoft dès leur sortie, de l’indémodable Assassin’s Creed jusqu’au prochain hit Avatar : Frontiers of Pandora.

La Manette Luna

Pour améliorer l’expérience de jeu, la manette Luna est disponible sur Amazon.fr à un prix de lancement de seulement 39,99 €, au lieu de 69,99 €.

Alors, prêt à embrasser l’univers du cloud gaming ?



Pour commencer votre aventure Luna, rendez-vous sans plus attendre sur le site luna.amazon.fr. Et n’hésitez pas à partager votre expérience en commentaires !