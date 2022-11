Amazon Prime : les abonnés ont maintenant accès à tout le catalogue Amazon Music

Amazon vient d’agrémenter son célèbre abonnement Prime d’une nouveauté intéressante. En effet, les personnes abonnées peuvent maintenant profiter de toute la bibliothèque musicale du service Amazon Music. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils auront accès à tous les avantages de la formule payante Unlimited.

Toujours plus d’avantages sont présents pour l’abonnement Amazon Prime, toujours plus orientés vers le divertissement. La firme américaine vient en effet d’annoncer que les membres peuvent désormais accéder à l’ensemble du catalogue Amazon Music, et ce sans publicités.

Cette annonce est un changement de taille pour la plateforme de streaming musicale. En effet, les abonnés Amazon Prime ne pouvaient jusqu’alors profiter que d’une sélection de deux millions de titres. C’est désormais 100 millions de morceaux qui s’ouvrent aux oreilles des utilisateurs. Cependant, une limitation est toujours de la partie.

En effet, l’accès à Amazon Music reste bridé afin de valoriser l’offre premium du service, soit la formule Unlimited à 9,99 euros par mois. De ce fait, les abonnés à Amazon Prime ne peuvent pas choisir quelles musiques écouter, mais plutôt lancer aléatoirement des musiques depuis la page artiste, un album ou une playlist. Il est cependant possible de télécharger du contenu afin de l’écouter sans être connecté à internet.

À noter, l’élargissement du catalogue Amazon Music aux abonnés Prime introduit aussi l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. L’application Music profite en effet d’une toute nouvelle interface, améliorant grandement l’expérience utilisateur et mettant plus en avant les podcasts. D’ailleurs, une nouveauté nommée Podcast Previews permet d’écouter un extrait de podcast afin de lancer la lecture complète d’un épisode. Pour finir, les membres Prime n’auront plus de publicités via la sélection « Meilleurs podcasts ».

