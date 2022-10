Amazon Prime Video : les séries et films à voir en novembre 2022

Prime Video est retour avec plusieurs nouveautés en ce mois de novembre 2022. Même si les ajouts se font rares du côté des séries, la plateforme de streaming vidéo d’Amazon apporte plusieurs films originaux à voir, dont The People We Hate At The Wedding et My Policeman. Découvrez dans notre article la liste des contenus à venir sur le service durant ce mois automnal en France.

Pour ce mois de novembre 2022, Amazon propose peu de nouveautés sur Prime Video par rapport à ses concurrents. Nous pouvons d’ailleurs noter que la plateforme n’ajoute aucune de ses productions du côté des séries.

1er novembre :

Pretty Little Liars – L’intégrale ;

Legacies – Saison 1 à 3.



28 novembre :

Demon Slayer – Saison 2.

Du côté des films, la plateforme de streaming est plus clémente. En effet, Prime Video propose de nombreux contenus originaux, dont Overdose de Olivier Marchal ; My Policeman avec Harry Styles ; ou encore The People We Hate At The Wedding avec Kristen Bell. Nous remarquons aussi l’arrivée de la trilogie Matrix ; de Kick-Ass ; de Salam, documentaire sur Diam’s ; ainsi que Rocketman avec Taron Egerton.

1er novembre :

Ma vie avec John F. Donovan ;

Aviator ;

Un air de famille ;

Le goût des autres ;

Kick-Ass ;

Mais qui a re-tué Pamela Rose ?

Un amour impossible.

4 novembre :

Overdose ;

My Policeman.

9 novembre :

Savage X Fenty Show – Saison 4.

14 novembre :

Matrix – La trilogie.

15 novembre :

La fille du train ;

Warrior ;

Hot Fuzz.

16 novembre :

Un homme en colère.

18 novembre :

Salam ;

The People We Hate At The Wedding.

25 novembre :

Meet Cute.

29 novembre :

Rocketman.

