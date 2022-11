iPhone SE 4 : un écran OLED de 6,1 pouces possiblement de la partie

Le prochain iPhone d’entrée de gamme fait de nouveau parler de lui. Dans un nouveau rapport, Ross Young est en effet venu parler de l’écran iPhone SE 4. D’après l’analyste, Apple discuterait avec plusieurs fournisseurs, chacun avec des technologies différentes. Dans le meilleur des mondes, la firme à la pomme proposerait un écran OLED de 6,1 pouces. D’un autre côté, nous pourrions voir arriver une dalle LCD de 5,7 pouces.

L’iPhone SE 4 devrait être une belle évolution par rapport à la génération actuelle, annoncée en début d’année 2022. De précédentes rumeurs soulignaient en effet que ce modèle reprendrait le design de l’iPhone XR. Ainsi, nous dirions enfin adieu à l’apparence de l’iPhone 6, utilisé sur les deux derniers iPhone SE.

De nouveaux détails viennent de tomber au sujet de ce prochain modèle. D’après Ross Young, analyste spécialisé dans le marché des écrans, Apple discuterait avec différents fournisseurs pour les dalles de l’iPhone SE 4. Débutant en soulignant qu’« Apple n’a pas encore finalisé son choix d’écran sur le SE4 », il explique que la firme à la pomme « envisagerait de l’OLED de 6,1″ provenant de 2 fournisseurs ainsi que du LCD de 5,7″-6,1″ provenant de 2 fournisseurs ».

Ainsi, nous apprenons que l’iPhone SE 4 aurait droit à un écran plus grand que la génération actuelle : 5,7 pouces ou 6,1 pouces, contre 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2022. La technologie reste encore non choisie par Apple. L’arrivée d’une dalle OLED apporterait un aspect plus premium aux iPhone d’entrée de gamme, mais forcerait une augmentation de prix ; alors que le LCD permettrait de conserver un prix attractif par rapport aux restes de la gamme d’iPhone.

Pour rappel, l’iPhone XR avait droit à un écran LCD de 6,1 pouces. Garder cette diagonale pourrait ainsi sembler logique. Cependant, il est important de rappeler que le petit écran des iPhone SE est un argument de vente intéressant pour Apple. Passer à une dalle beaucoup plus grande pourrait ainsi rebuter les utilisateurs à passer d’une génération à une autre.

À noter, Ross Young penche vers une période de sortie pour l’iPhone SE 4. L’analyste estime en effet que ce modèle serait disponible en 2024. Il va notamment à l’encontre d’autres informateurs, qui penchaient plutôt pour un lancement au printemps 2023.