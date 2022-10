iPhone SE 4 : voici le design de la prochaine génération !

En 2023, Apple devrait lancer l’iPhone SE 4. Avec cette nouvelle génération, la firme à la pomme compterait enfin revoir le design de son iPhone abordable. En effet, ce modèle viendrait s’inspirer de l’iPhone XR. D’ailleurs, Jon Prosser vient de partager des rendus conçus pour son acolyte Ian Zelbo, laissant ainsi entrevoir le smartphone sous tous les angles.

En mars 2022, Apple est venu annoncer la troisième génération d’iPhone SE. Avec ce modèle, les seuls changements étaient internes, avec notamment de meilleures performances et la 5G grâce à la puce A15 Bionic des iPhone 13 et 13 mini.

Nous avons cependant eu connaissance de quelques informations concernant l’iPhone SE 4, soit le prochain modèle abordable d’Apple. Il y a quelques jours, le site MacRumors a en effet partagé que le design du smartphone s’inspirerait enfin d’un modèle à encoche, plus précisément l’iPhone XR.

Ainsi, le bouton Touch ID disparaitrait. La technologie de reconnaissance d’empreintes digitales évoluerait pour être placée sur le bouton d’alimentation (comme sur les iPad, iPad mini et iPad Air) ; ou serait tout simplement remplacé par Face ID, ce qui est beaucoup plus coûteux.

Jon Prosser vient finalement nous donner une idée de l’iPhone SE 4. Le YouTubeur et informateur a en effet partagé des rendus 3D de son designer Ian Zelbo. Nous découvrons ainsi un iPhone avec un form-factor équivalent à celui de l’iPhone XR.

L’écran LCD de 6,1 pouces serait à nouveau de la partie avec toujours un châssis avec des bordures arrondies. Le bouton Touch ID a logiquement disparu. À l’arrière, nous retrouvons un simple et unique capteur photo. Pour finir, nous devrions retrouver dans ce modèle une puce « A » plus récente, probablement la A16 des iPhone 14 et 14 Plus.

