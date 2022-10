iPhone : un modèle 100 % sans fil arriverait rapidement après l’USB-C

Le port Lightning des iPhone devrait être remplacé en 2023 par de l’USB-C. Cependant, ce changement ne serait qu’une simple étape pour Apple. En effet, la firme américaine aurait déjà dans les tuyaux un modèle 100 % sans fil, d’après le journaliste Mark Gurman.

Cela fait déjà quelques années que la rumeur d’un iPhone avec port USB-C est récurrente. Avec l’adoption par le Parlement européen d’une loi autour d’un chargeur universel, entrant en vigueur courant 2024, ce changement approche à grands pas. Un récent rapport soulignait d’ailleurs que les iPhone 15 profiteraient de l’USB-C dès 2023.

Cependant, Apple n’aurait pas choisi de faire de l’USB-C un standard pour ses iPhone. D’après un récent rapport de Mark Gurman, cette nouvelle connectique ne serait pas proposée très longtemps sur les smartphones de la marque à la pomme. Le journaliste de chez Bloomberg a en effet déclaré : « Je pense que l’ère de l’USB-C aura une durée de vie bien plus courte que celle du connecteur iPod à 30 broches ou du Lightning — du moins pour les appareils mobiles d’Apple ».

Mark Gurman affirme ainsi croire que « l’avenir d’Apple est sans fil et qu’une version du rêve AirPower annulé en 2017 finira par se concrétiser — avant la prochaine décennie ». Il rappelle d’ailleurs que les deux dernières connectiques ont vécu environ 11 ans. Ainsi, l’USB-C devrait avoir une durée de vie sur les iPhone de sept ans au maximum. Le journaliste prédit d’ailleurs que la recharge par induction sera l’unique moyen de charger l’iPhone et l’iPad dans les prochaines années.

Pour finir, Mark Gurman explique qu’Apple va valoriser l’arrivée de l’USB-C sur les iPhone comme un changement notable du côté de la charge rapide et du transfert des données. Ainsi, les iPhone 15 et suivant devraient se charger plus rapidement et envoyer les fichiers vers un autre périphérique plus rapidement qu’avec le Lightning.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 : une nouvelle puce 5G pour plus d’autonomie !