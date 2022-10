Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en novembre 2022

Amazon vient lever le voile sur les nouveaux jeux vidéo et contenus additionnels offerts aux abonnés Prime Gaming durant le mois de novembre 2022. Pour ce mois, la firme américaine donne aux joueurs un total de huit titres. Nous retrouvons notamment Fallout: New Vegas Ultimate Edition, WRC 9, Etherborn ou encore Last Day of June.

Après Middle-earth: Shadow of War, Total War: Warhammer II ou encore Fallout 76 durant le mois d’octobre 2022, les personnes abonnées à Amazon Prime vont pouvoir profiter de nouveaux jeux vidéo offerts en novembre grâce à Prime Gaming :

Fallout: New Vegas Ultimate Edition ;

Indiana Jones and the Last Crusade ;

Facility 47 ;

WRC 9 ;

Etherborn ;

Whispering Willows ;

Last Day of June.

Une nouvelle fois, Amazon annonce via son billet de blog que les abonnés résidents aux États-Unis pourront accéder à de nouveaux jeux via son service de cloud gaming (Amazon Luna). La marque annonce ainsi que les jeux Tetris Effect: Connected, Freshly Frosted, Baseball Stars 2, Thymesia et Youtubers Life seront accessibles dès le 1er novembre.

Pour finir, des contenus additionnels sont offerts aux abonnés Prime Gaming. Nous apprenons notamment que les joueurs pourront profiter du pack Raven Hunter Hood dans Roblox ; Concentric Dawn Exotic Sparrow, Woomera B-5 Exotic Ship, Adonis Shell Exotic Ghost et Duel Legendary Emote pour Destiny 2 ; le Sunset Princess Bundle pour Fall Guys ; ou encore le Madden NFL Ultimate Team Pack pour Madden 2023.

Amazon souligne aussi que du contenu pour Apex Legends ; Battlefield 2042 ; Brawlhalla ; Dead by Daylight ; Gwent et Lost Ark est aussi offert en novembre 2023 aux joueurs.

