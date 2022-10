Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en octobre 2022

Amazon est venu annoncer les nouveaux jeux vidéos et contenus téléchargeables offerts avec Prime Gaming durant le mois d’octobre 2022. À l’occasion de ce début de l’automne, la firme américaine donne ainsi sept titres aux joueurs, dont Fallout 76 ; Middle-earth: Shadow of War ; Total War: Warhammer II ; ou encore LOOM.

Après Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022 ou encore Defend the Rook en septembre 2022, Amazon est de retour avec une belle liste de jeux vidéos offerts avec Prime Gaming en octobre :

Fallout 76 ;

Total War: Warhammer II ;

Middle-earth: Shadow of War ;

Glass Masquerade: Origins ;

LOOM ;

Hero’s Hour ;

Horace.

En plus de cela, Amazon a dévoilé dans son billet de blog que les abonnés à Amazon Prime aux États-Unis peuvent profiter de jeux offerts sur Amazon Luna, son service de cloud gaming. Les joueurs peuvent ainsi jouer aux titres suivants via la Prime Gaming Channel : SkateBird, Earthworm Jim 2, Star Wars Pinball, Monster Truck Championship, Metro Exodus and Blair Witch.

Bien évidemment, Amazon offre ensuite via Prime Gaming des contenus additionnels pour des jeux vidéos populaires : Pool Party Bundle sur Fall Guys ; le Prime Gaming Capsule sur League of Legends ; le Doggy Bag Backpack sur Roblox ; ou encore trois bonus pour Mining Simulator 2. Sans rentrer dans les détails, Amazon mentionne des avantages pour les jeux Apex Legends ; Battelfield 2042 ; Destiny 2 ; FIFA 22 ; ainsi que GTA Online.

