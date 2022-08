Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en septembre 2022

La rentrée approche à grands pas. Amazon vient donc de dévoiler les nouveaux jeux vidéos et contenus téléchargeables offerts du mois de septembre 2022. Parmi les titres ajoutés, nous retrouvons : Assassin’s Creed Origins ; Middle-Earth: Shadow of Mordor ; ou encore Football Manager 2022.

Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en septembre 2022

Après un mois d’août 2022 composé de StarCarft Remastered ; Scourge Bringer ou encore Recompile, Amazon vient proposer aux membres Pime Gaming huit nouveaux jeux vidéos en septembre :

Assassin’s Creed Origins ;

Football Manager 2022 ;

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ;

The Dig ;

Defend the Rook ;

We. The Revolution ;

Castle on the Coast ;

Word of the Law: Dath Mask Collector’s Edition.

Comme d’habitude, Amazon offre aussi du contenu additionnel pour de multiples jeux vidéos. Dans son billet de blog, l’entreprise américaine cite notamment le Vantage Troop Leader Bundle dans Apex Legends ; le World Series of Warzone Pack pour Call of Duty Warzone ; la monture Noweyr Steed dans The Elder Scrolls Online ; le Gunslinger bundle dans World of Tanks.

Pour réclamer vos avantages Prime Gaming du mois de septembre 2022, il suffit de se rendre sur gaming.amazon.com. Après s’être connecté avec son compte Amazon, il sera possible de récupérer en un clic les contenus téléchargeables et les jeux vidéo via l’onglet butin. Pour jouer aux titres ajoutés à votre bibliothèque de jeux vidéo, il faudra passer utiliser l’application pour PC Windows Amazon Game App.

Pour rappel, Prime Gaming est un avantage de l’abonnement Amazon Prime. Pour rappel, ce dernier est accessible au prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Il permet aussi de profiter de la livraison gratuite en 1 jour ouvré de vos commandes Amazon ; de l’accès au service de streaming Prime Video ; ou encore d’un stockage illimité pour vos photos avec Prime Photos.

