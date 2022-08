Netflix : les séries et films à voir en septembre 2022

Envie de prendre une pause et regarder de nouveaux contenus sur Netflix durant la rentrée ? Voici la liste des séries et films arrivant sur la plateforme de streaming en septembre 2022 !

La plateforme de streaming revient en force avec notamment la cinquième saison de Cobra Kai ; le documentaire Blonde autour de Marilyn Monroe ; le programme d’animation Entergalactic de Kid Cudy et Kenya Barris, ou encore la nouvelle série Devil in Ohio, avec l’actrice Emily Deschanel.

Les séries Netflix de septembre 2022

Pour la rentrée 2022, Netflix vient proposer moult nouvelles séries originales pour ses abonnés, dont la saison 5 de Cobra Kai ; Devil in Ohio ; Pokémon : The Arceus Chronicles ; Entergalactic ; ou encore Hartley, cœurs à vif. Voici le calendrier des sorties :

1er septembre :

Détox ;

Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean – Épisodes 13 à 24 (anime) ;

Flash – Saison 7 ;

Kingdom – Saison 3.

2 décembre :

Devil in Ohio ;

Dans la famille sexy… – Télé-réalité ;

7 septembre :

Chef’s Tables : Pizza – Télé-réalité.

8 septembre :

Oggy et les cafards : nouvelle génération (dessin animé).

9 septembre :

Cobra Kai – Saison 5.

14 septembre :

Hartley, cœurs à vif.

16 septembre :

Destin : la saga Winx – Saison 2 ;

Les murs vagabonds (anime) ;

Love is Blind – Saison 2 (télé-réalité).

22 septembre :

Snabba Cash – Saison 2 ;

Le sauvetage de l’impossible.

23 septembre :

Pokémon : The Arceus Chronicles (anime).

24 septembre :

Dynastie – Saison 5.

28 septembre :

Séduction sous haute tension : Brésil – Saison 2 (télé-réalité) ;

Inside the World’s Toughest Prisons – Saison 6 (docu-série) ;

Entergalactic (animation).

Prochainement :

Cyberpunk : Edgerunners (anime).

Les nouveaux films du mois

Du côté des films, Netflix revient notamment en septembre 2022 avec une production originale française nommée Athena ; mais aussi d’autres films originaux dont Si tu me venges ; Sous emprise ; et Fullmetal Alchemist : la dernière alchimie. Du côté des documentaires, la plateforme de streaming déploie Blonde, une autobiographie de l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Marilyn Monroe.

1er septembre :

Dragons 2 ;

Connasse, princesse des cœurs ;

Mamma Mia! ;

Barbie : un merveilleux Noël ;

Barbie et le secret des sirènes ;

How High ;

Clueless ;

8 septembre :

The Anthrax Attacks (documentaire).

9 septembre :

Sous emprise.

16 septembre :

Si tu me venges.

23 septembre :

ATHENA.

24 septembre :

Fullmetal Alchemist : la dernière alchimie.

25 septembre :

Blonde (documentaire).

