Amazon Prime : l’abonnement augmente de 20 € par an en France !

Pour les adeptes d’Amazon, l’abonnement Prime est un must-have. Proposé à 49 euros par an ou 5,99 euros par mois en France, cette formule offre de multiples avantages, dont la livraison gratuite en 1 jour ouvré, Prime Video ou encore Prime Gaming. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs français, l’offre va subir une hausse de 43 % en date du 15 septembre 2022, la faisant ainsi passer 69,90 euros par an. Une situation qui devrait donner envie à plusieurs consommateurs de se désabonner très prochainement.

Un abonnement moins attractif pour Amazon Prime en France

Même si l’annonce de cette hausse de prix d’Amazon Prime en étonnera plus d’un, cela faisait quelques mois que nous savions que le groupe américain opérait des hausses tarifaires sur son abonnement phare.

Tout d’abord, l’abonnement Amazon Prime était déjà proposé à un prix plus élevé aux États-Unis en début d’année : 12,99 dollars par mois, pour un abonnement annuel de 119 dollars. Mais surtout, il avait augmenté en mars 2022 de 17 %, le faisant ainsi monter à 139 dollars par an (+2 $ pour la formule mensuelle).

Cela n’a donc rien d’étonnant que la hausse de prix s’étende à l’Europe. En ce début de semaine, Amazon est en effet venu annoncer une augmentation tarifaire pour la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espage et le Royaume-Uni. Dès le 15 septembre, les membres Amazon Prime verront ainsi l’abonnement mensuel passer de 5,99 euros à 6,99 euros et annuel de 49 euros à 69,90 euros.

Dans les faits, Amazon Prime prend 16,99 euros sur sa formule à l’année, soit une hausse de 42,65 % ; et le forfait mensuel sur 12 mois monte à 83,88 euros, soit une augmentation de 12 € par rapport à la précédente tarification. À noter, l’abonnement étudiant en prend aussi pour son grade, avec un passage de 2,99 à 3,49 euros par mois et 24 à 34,95 euros par an.

Les raisons de cette hausse de prix

Pour expliquer cette nouvelle grille tarifaire de l’abonnement Prime, Amazon pointe du doigt « la hausse des coûts d’exploitation de Prime en France » et « l’amélioration du programme Prime ».

La firme américaine précise notamment avoir « élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading » depuis son lancement en France.

Amazon souligne s’être efforcé en particulier sur le développement de son service de streaming Prime Video, notamment en ayant « augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original » et « ajouté l’accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros ».

