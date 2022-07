SFR lance un abonnement pour regarder la Ligue 1 et la Ligue des champions à 20 € par mois

SFR vient d’annoncer une nouvelle offre qui devrait séduire les plus fervents fans de football. En effet, l’entreprise a dévoilé un abonnement incluant notamment la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT, la Ligue des champions ou encore la Ligue Europa. Pour cela, elle s’est associé avec Amazon et son célèbre Pass Ligue 1 et RMC Sports. Cette nouvelle formule est proposée à un prix attractif de 20 euros par mois, avec engagement sur une période de 12 mois.

Pour regarder le football, il est parfois nécessaire de disposer de plusieurs abonnements différents. Afin de satisfaire la majorité des fans, en proposant une grosse partie des matchs diffusés en direct à un prix attractif, SFR vient d’annoncer à ses abonnés en ce mardi 26 juillet (via communiqué de presse) le lancement d’une nouvelle offre « Sport ».

Pour faire simple, SFR inclut dans ce nouvel abonnement Amazon Prime ainsi que sa formule Le Pass Ligue 1 (disponible en ce moment à 89 € par an), mais aussi RMC Sport. En d’autres termes : les matchs de la Ligue 1 Uber Eats, de la Ligue 2 BKT, de la Ligue des champions (Champions League), de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Disponible dès le 27 juillet 2022, cette formule sera affichée à un prix de 20 € par mois avec un engagement de 12 mois.

Pour la Liga, la Serie A, la Bundesliga ou encore la Süper Lig turque, il faudra aller se tourner vers un abonnement comprenant beIN Sports. À noter, L’Équipe est venue préciser que « SFR proposera aussi d’y ajouter beIN Sports pour un total de 30 € par mois, avec là aussi un engagement d’un an ».

Au niveau tarifaire, la nouvelle offre de SFR (hors option beIN Sports) a tout pour plaire. Pour un coût annuel de 240 euros, l’abonnement propose : Amazon Prime (69,90 euros par an dès le 15 septembre 2022) + Le Pass Ligue 1 (99,90 euros par an hors période promotionnelle) + RMC Sports (à partir de 108 € par an chez SFR), soit une valeur de 277,8 euros par an. S’abonner à cette formule fera ainsi profiter de 40 € par rapport à l’abonnement à chaque service individuellement.