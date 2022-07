Amazon Prime Video : une nouvelle formule pour regarder la Ligue 1 et la Ligue 2 à 89 € par an

Amazon Prime Video vient de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel abonnement Pass Saison. Pour cette formule, la plateforme propose de profiter de 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour un montant de 89 euros par an, grâce à 10 € de réduction pour toute souscription effectuée durant l’été 2022. Intéressé ? Apprenez en plus dans notre article !

Le nouvel abonnement Ligue 1 + Ligue 2 d’Amazon Prime Video

Avec l’arrivée de la nouvelle saison française de football professionnel 2022-2023, Amazon vient de dévoiler son offre d’abonnement pour profiter des matchs de la Ligue et de la Ligue 2 en direct via Prime Video. Aucun grand changement spécifique n’a été annoncé concernant la formule, mais une bonne nouvelle est de la partie du côté du prix avec une offre saison pour s’abonner à l’année.

Concernant les diffusions proposées aux abonnés, Amazon Prime Video souligne que le Pass Ligue 1 permettra de profiter de plus de 600 matchs exclusifs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT en direct. Les autres matchs de football français seront retransmis sur Canal+ et beIN Sport. L’une des nouveautés à noter est l’arrivée du multiplex de Ligue 2 BKT dès l’année prochaine sur la plateforme, et ce en exclusivité. Ce dernier sera diffusié comme la saison précédente, c’est-à-dire les samedis à partir de 19 heures.

Originellement, Le Pass Ligue 1 est affiché au prix de 12,99 € par mois sans engagement, soit 142,89 € sur un an. Bonne nouvelle, l’offre saison vient permettre aux membres Prime de s’abonner à l’année pour un montant de 99 €. Permettant déjà d’économiser un peu plus de 40 €, cette formule annuelle est encore plus intéressante en ce moment, étant donné qu’une réduction de 10 € est annoncée pour toute souscription effectuée entre le 11 juillet et le 28 août. L’abonnement tombe ainsi à 89 € par an.

A titre d’information, il est toujours obligatoire de disposer d’un abonnement Amazon Prime afin de pouvoir souscrire au Pass Ligue 1 sur Prime Video. Cela représente un investissement de 49 € à l’année.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Amazon Prime Video : les séries et films à voir en juillet 2022 !