MacBook Air M2 : Apple lance les précommandes ce vendredi 8 juillet, pour une disponibilité le 15 juillet !

Les rumeurs disaient vraies, le MacBook Air M2 va être précommandables dès cette semaine. En effet, Apple vient d’annoncer que les précommandes de son nouvel ordinateur portable seront ouvertes à partir de ce vendredi 8 juillet 2022. Une semaine plus tard, soit le vendredi 15 juillet, les livraisons débuteront et la commercialisation débutera en boutique.

Le MacBook Air M2 arrive enfin !

Plusieurs fuites et bruits de couloirs sont venus annoncer les dates de lancement du MacBook Air M2. Finalement, ces derniers avaient vu juste. En effet, Apple vient d’officialiser que ce nouvel ordinateur ultra portable serait disponible à la précommande ce vendredi 8 juillet 2022. Les premières livraisons, et donc la commercialisation, débuteront comme d’habitude une semaine plus tard, soit le vendredi 15 juillet.

Pour rappel, ce nouveau modèle profite d’un tout nouveau design avec un châssis unibody en aluminium, une épaisseur de 11,3 mm ainsi qu’un poids plume de 1,24 kg. Apple souligne que le MacBook Air M2 profite d’une réduction de 20 % de son volume par rapport à la génération précédente. Au niveau de la connectique, le port de charge MagSafe est de retour. Les coloris argent et gris sidéral sont de nouveau de la partie, avec aussi deux autres déclinaisons : minuit (noir) et lumière stellaire (blanc/beige).

Du côté de l’écran, ce dernier profite d’un changement apporté avec les MacBook Pro 2021 : une encoche, renfermant d’ailleurs une caméra FaceTime HD 1080p. La firme à la pomme souligne en plus de cela que la luminosité monte à 500 nits, soit +25 % par rapport au modèle avec puce M1. Dernier gros apport du MacBook Air 2022, la puce Apple M2.

Pour rappel, le MacBook Air 2022 est proposé en deux configurations de base, affichées à un prix débutant à 1499 avec M2 (CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs), 8 Go de RAM, 256 Go de stockage ; ou encore 1 849 euros avec M2 (CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs), 8 Go de RAM, 512 Go de stockage. À noter, il est possible de les configurer avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage interne maximum.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iMac Pro : un modèle avec puce M3 Pro ou M3 Max en cours de développement !