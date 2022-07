iMac Pro : un modèle avec puce M3 Pro ou M3 Max en cours de développement

Le retour de l’iMac Pro fait toujours rêver les consommateurs Apple. Ce modèle plus musclé que l’iMac avec puce M1, destiné principalement aux professionnels, semble être toujours d’actualité pour la firme à la pomme. En effet, Mark Gurman de chez Bloomberg vient de souligner que l’ordinateur tout-en-un était toujours en cours de développement. Il devrait notamment embarquer une puce M3, probablement la M3 Pro ou la M3 Max.

L’iMac Pro avec puce M3 toujours au programme

À titre d’information préliminaire, sachez que l’iMac Pro a été retiré de la commercialisation par Apple en mars 2021. Cependant, ce produit ne serait pas mort et enterré. En effet, cela fait des mois que moult rumeurs viennent prédire l’arrivée d’un modèle embarquant une puce Apple Silicon ou encore un écran mini-LED. Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo estimait que ce modèle serait disponible en 2023 aux côtés de nouveaux Mac mini et Mac Pro.

Bonne nouvelle, une autre source très bien informée autour des projets de la firme à la pomme vient de réaffirmer le développement d’un tel modèle. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman est en effet venu confirmer l’arrivée de l’iMac Pro prochainement : « Je continue également à croire qu’Apple travaille sur un iMac à écran plus grand destiné au marché professionnel ».

Selon lui, ce modèle d’iMac haut de gamme profiterait d’une puce Apple M3. Plus précisément, le journaliste de chez Bloomberg estime qu’il embarquera « une variante de la puce M3, probablement une M3 Pro et une M3 Max », soit les puces qui seront dédiées à une prochaine génération de MacBook Pro.

Pour terminer, Mark Gurman explique ce choix d’Apple par le fait qu’il estime « la combinaison d’un Mac Studio ou d’un Mac mini et d’un Apple Studio Display soit suffisante pour de nombreux utilisateurs professionnels qui veulent plus de surface d’écran ». De plus, l’iMac Pro avec puce M3 Pro ou M3 Max viendrait offrir de bien meilleures performances que les puces standard d’Apple (M1, M2, M3…), choisies pour l’iMac standard.