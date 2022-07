WhatsApp prépare une option pour cacher le fait que vous êtes en ligne

Petit problème des applications de messagerie privée, elles en disent un peu trop sur nous. En effet, tout le monde peut voir si vous êtes en ligne. Bonne nouvelle, il va bientôt être possible de cacher cette information sur WhatsApp. WABetaInfo a en effet découvert la présence de cette fonctionnalité dans une nouvelle version bêta de la plateforme.

Cacher le statut en ligne sur WhatsApp, c’est bientôt possible

Alors que la possibilité d’éditer des messageries a pointé le bout de son nez récemment, WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité bien intéressante pour être caché du monde. En effet, WABetaInfo a découvert que la plateforme préparerait une option pour cacher le fait que vous êtes en ligne.

Le site spécialisé dans les fonctionnalités à venir sur WhatsApp a en effet publié une capture d’écran de la fonctionnalité. Cette dernière prend directement place sous celle vous permettant de décider qui peut voir que vous avez vu un message. D’ailleurs il semble que cette option soit directement dans une section dédiée nommée « Vu à et En ligne » (« Last seen and Online »).

Ainsi nous pouvons voir une section mentionnant « Qui peut voir que je suis en ligne ». L’utilisateur peut ainsi choisir entre deux options « Tout le monde » et « Identique à Vu à ». Un message explique en dessous que si vous ne partagez pas les informations concernant les messages que vous avez vus ainsi que le fait que vous êtes en ligne, vous ne pourrez pas savoir ces informations à propos de vos contacts.

Vous l’aurez donc compris, cette nouveauté permettra de profiter complètement de WhatsApp sans avoir la pression que vos contacts sachent que vous êtes en ligne ou que vous avez vu leur dernier message. Une fonctionnalité intéressante dans le cas où vous n’aimez pas répondre directement après la réception d’un message, ni faire mauvaise impression en étant en ligne et en ne répondant pas.

