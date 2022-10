iPad : un modèle avec écran de 16 pouces prévu pour fin 2023

Apple compte voir grand pour ses prochains iPad. Un nouveau rapport vient en effet de souligner que la firme américaine compte commercialiser une tablette dotée d’un écran de 16 pouces, soit la même taille de dalle que celle du MacBook Pro le plus cher. Ce nouveau produit arriverait d’ailleurs dès l’année prochaine, plus précisément durant le quatrième trimestre 2023.

Les projets d’Apple pour l’iPad semblent tourner autour de l’écran. En effet, nous apprenions dernièrement que des iPad Pro avec écran OLED arriveraient à partir de 2024, voire même un iPad pliable.

La firme à la pomme ne travaillerait cependant pas que sur les technologies d’écran, mais aussi leur dimension. En juin dernier, l’analyste Ross Young, spécialiste du marché des écrans, soulignait qu’Apple préparait un modèle avec écran mini-LED de 14 pouces.

Désormais, les choses vont plus loin. En effet, un rapport de The Information a précisé qu’un iPad avec écran de 16 pouces devrait être annoncé durant le quatrième trimestre 2023. Dans les détails, le média déclare : « L’appareil brouillerait davantage la frontière entre l’iPad et le MacBook, en alignant la taille de l’écran de la tablette sur celle du plus grand ordinateur portable d’Apple, qui dispose également d’un écran de 16 pouces ». Pour rappel, le plus grand iPad est actuellement le modèle Pro, ayant une déclinaison avec écran de 12,9 pouces.

The Information ajoute qu’« un iPad de 16 pouces serait probablement destiné aux professionnels de la création, tels que les graphistes et les designers, qui préfèrent un écran plus grand ». Comme toujours, le rapport prévient que les plans d’Apple pourraient changer d’ici la fin de l’année prochaine, et que le projet pourrait être abandonné. Il est cependant important de souligner que plusieurs sources se rejoignent sur un même point depuis quelques mois : l’arrivée d’un iPad avec une taille d’écran plus grande que la gamme actuelle.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPad Pro M2 : Apple compte remplacer iPadOS par une version allégée de macOS !