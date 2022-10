Amazon Prime Video : les séries et films à voir en octobre 2022

Après les nouveautés de septembre, il est maintenant temps de dévoiler les séries et films ajoutés en octobre 2022 sur Amazon Prime Video. Découvrez dans notre article la liste des contenus à venir sur le service de streaming durant ce mois automnal en France.

Pour ce mois d’octobre 2022, Amazon Prime Video accueille notamment trois séries originales : une comédie française nommée Darknet-sur-mer ; de la science-fiction avec Périphériques : les mondes de Flynne, par les créateurs de Westworld ; et The Devil’s Hour, un thriller dramatique britannique.

1er octobre :

Top Gear – Saisons 20 à 22 ;

Top Gear : Inde et Patagonie – Épisodes spéciaux ;

Chicago PD – Saison 1 à 7 ;

2 octobre :

Veronica Mars – Saison 4.

7 octobre :

Darknet-sur-mer.

9 octobre :

Animal Kingdom – Saison 5 et 6.

20 octobre :

Mom – Saison 8.

21 octobre :

Périphériques : les mondes de Flynne.

28 octobre :

The Devil’s Hour.

Du côté des films et documentaires, nous retrouvons notamment les productions Amazon Prime Video suivantes en octobre 2022 : The Sound of 007, sur l’histoire de six décennies de musique de James Bond ; Catherine Called Birdy, un film sur une princesse rebelle de 14 ans, incarnée par Bella Ramsey, souhaitant éviter à tout prix les mariages arrangés par son père ; Argentina, 1985, où une équipe d’avocats s’attaquent aux chefs de la dictature militaire sanglante de l’Argentine des années 1980 ; et Run, Sweetherat, Run, un nouveau film d’horreur pour Halloween.

1er octobre :

Django ;

The Little Stranger ;

The Descent 1 & 2.

3 octobre :

Gemini Man – La saga.

5 octobre :

The Sound of 007 ;

7 octobre :

Catherine Called Birdy.

10 octobre :

Arnaqueurs associés.

14 octobre :

Les infidèles.

15 octobre :

The Holidays.

18 octobre :

Queens.

21 octobre :

Argentina, 1985 ;

Jarry : Titre.

28 octobre :

Run, Sweetherat, Run.

