Instagram : encore plus de publicités sur le réseau social

Naviguer sans trop de publicités sur les réseaux sociaux est de plus en plus idyllique. D’ailleurs, Instagram vient d’annoncer une phase de test pour ajouter plus de contenus publicitaires dans son application. La plateforme de Meta commence en effet à ajouter des pubs dans l’onglet Explorer et même les profils publics.

Dans un nouveau billet de blog, Instagram est venu parler publicité. La plateforme a ainsi annoncé de nouveaux outils publicitaires visant à augmenter la visibilité des marques.

Pour commencer, l’onglet Explorer du réseau social va devenir un nouveau lieu contenant des publicités. En effet, la page d’accueil de cette section permettant de découvrir des publications autour des centres d’intérêt de chacun affichera désormais ce type de contenu ; contre uniquement sur le flux Explorer auparavant.

Instagram a ensuite annoncé l’arrivée de nouveaux types d’annonces publicitaires. Tout d’abord, nous apprenons l’arrivée d’annonces multi-annonceurs. En quelques mots, cela permet d’afficher en dessous d’un post sponsorisé avec lequel l’utilisateur réagit d’autres sociétés proposant les mêmes types de produits et services.

En plus de cela, des publicités basées sur Spark AR arrivent. Pour le moment en bêta, ce format de publicité en réalité augmentée permet d’afficher des objets dans votre environnement.

Pour finir, les profils vont désormais pouvoir afficher des publicités. En effet, Instagram a déclaré : « nous expérimenterons une opportunité de monétisation qui permettra aux créateurs éligibles de gagner un revenu supplémentaire grâce aux annonces affichées dans leur flux de profil ». Cette nouveauté est pour le moment uniquement en test auprès de quelques créateurs américains.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Instagram monte la durée des Stories à 60 secondes !