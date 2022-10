Apple Watch Series 8 : une hausse de prix conséquente par rapport à la Series 7, vaut-elle vraiment le coup ?

Avec l’arrivée de l’Apple Watch Series 8, Apple est venu drastiquement augmenter le prix par rapport à la Series 7. Cependant, les nouveautés ne sont pas si conséquentes que ça, et ne justifient pas réellement d’opter pour la nouvelle génération. Un petit récapitulatif des changements opérés est donc de mise afin de bien choisir sa montre connectée Apple !

Avant toute chose, présentons l’Apple Watch Series 7. Cette montre connectée, sortie en 2021, dispose d’une dalle OLED de 1,61 pouce pour le modèle 41 mm ; et 1,9 pouce en 45 mm. Au niveau des boitiers, cinq coloris sont disponibles : lumière stellaire, bleu minuit, or, argent, graphite et rouge.

Avec cette génération, Apple est d’ailleurs venu proposer un changement intéressant en proposant 20 % d’écran supplémentaire par rapport à la Series 6. Ainsi, la montre connectée affiche plus d’informations. Au passage, les bordures autour de l’écran sont 40 % plus fines. En plus de cela, la dalle est 70 % plus lumineuse.

Pour la partie autonomie, Apple a amélioré la charge rapide, permettant ainsi à l’Apple Watch Series 7 de passer de 0 à 80 % d’autonomie en seulement 45 minutes ; ou encore huit minutes de charge pour avoir un suivi du sommeil durant huit heures.

En cette fin d’année 2022, Apple a introduit quelques nouveautés avec l’Apple Watch Series 8. Nous pouvons notamment citer le capteur de température corporelle ; la détection des accidents de voiture ou encore un mode basse consommation (disponible aussi sur les autres Apple Watch depuis la Series 4 grâce à watchOS 9).

Ainsi, peu de changements sont de la partie avec l’Apple Watch Series 8 par rapport à la Series 7. Cependant, Apple a beaucoup augmenté les prix. En effet, la Series 8 est commercialisée à partir de 499 euros en version 41 mm et 549 euros en 45 mm ; contre respectivement 429 euros et 459 euros pour la génération précédente à son lancement. Ainsi, l’Apple Watch Series 8 connait une hausse tarifaire de 70 euros pour le modèle 41 mm et 110 euros pour le 45 mm par rapport aux Series 7.

Dans une période où l’inflation est de mise, limitant au passage le pouvoir d’achat, le choix de l’Apple Watch Series 8 semble donc bien limité par rapport à sa petite sœur. Il faut dire que les promotions fusent déjà depuis quelques semaines sur cette précédente génération. En plus de cela, de plus en plus d’Apple Watch Series 7 reconditionnées sont disponibles ; faisant par exemple baisser leur prix d’achat jusqu’à 90 euros.