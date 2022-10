WhatsApp va bientôt protéger les photos et vidéos éphémères

Les messages éphémères de WhatsApp sont très pratiques pour envoyer des images et vidéos privées à des personnes proches. Pouvant être visionnés une seule fois, ces contenus n’étaient cependant pas bien protégés. En effet, le récepteur pouvant prendre des captures d’écran afin de les sauvegarder sur son smartphone. Bonne nouvelle, cela devrait prochainement être de l’histoire ancienne.

Depuis août 2021, WhatsApp propose une fonctionnalité permettant d’envoyer et de recevoir des photos et vidéos éphémères : View Once. Ainsi, il n’était possible de voir ces contenus qu’une seule fois. Malheureusement, les utilisateurs pouvaient toujours faire une capture d’écran.

Dans la nouvelle bêta 2.22.22.3 de WhatsApp disponible via le Google Play, le site WABetaInfo a découvert l’arrivée d’une sécurité visant à empêcher les captures d’écran ou les enregistrements d’écran de photos et vidéos éphémères. Ainsi, si une de ces manipulations est effectuée, un écran noir sera affiché.

Dans les détails, WABetaInfo explique que « lorsque quelqu’un fait une capture d’écran, l’émetteur n’en est jamais informé, mais la tentative de capture d’écran est immédiatement bloquée pour plus de confidentialité ». Étant pour le moment en bêta, cette nouveauté WhatsApp devrait arriver très prochainement pour le grand public dans les semaines à venir.

À titre d’information, WhatsApp a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité pour passer des appels vidéos avec 32 personnes en même temps. Au passage, l’application de messagerie annonçait que des tests étaient en cours pour chiffre ces appels. Pour permettre de rejoindre facilement ces appels vidéos de groupe, il est possible de partager un simple lien.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : WhatsApp améliore la confidentialité de sa messagerie avec trois nouvelles fonctions !