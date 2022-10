KOREA USA Startup Summit – La rencontre américaine des startups coréennes

Le ministère des PME et des startups a organisé le Sommet des startups coréennes et américaines à New York (Korea USA Startup Summit 2022). Le salon fut organisé en collaboration avec le Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development et la Korea Venture Investment Corporation.

Une expansion globale pour la Corée du Sud

Le KOREA USA Startup Summit est l’une des tâches élaborées et annoncées par le ministère des PME et des startups dans le cadre de la partie Global Network Establishment and Overseas Base Expansion dans le plus grand Stratégie d’expansion mondiale de K-Startup.

Avec ce salon, le ministère des PME et des startups prévoit de commencer sérieusement son soutien à l’expansion mondiale des K-startups. Il est significatif dans le sens où il offre aux entreprises américaines, aux investisseurs et startups coréens diverses opportunités de réseautage à New York. Un lieu avec un réseau bien développé composé d’un écosystème de startups et industrie informatique.

Grâce à cela, les membres de l’écosystème de startups des deux pays peuvent se connecter les uns aux autres pour grandir ensemble, et on peut s’attendre à ce que K-startup se diversifie dans le monde entier. L’événement a réuni plus de 200 personnes, dont des représentants de sociétés coréo-américaines, de capital-risque (VC) et d’accélérateurs (AC) américains, ainsi que de startups coréo-américaines.

Le USA KOREA Startup Summit accompagné par de grands groupes

Le site était composé d’un hall d’exposition commun avec 3 grandes entreprises, qui sont Google, Hyundai Motors et Naver Cloud, et de 15 startups. Au total, 10 programmes seront organisés sur deux jours, y compris des événements clés. Des technologies exceptionnelles et des éléments de startups seront présentés à l’écosystème de startups américain.