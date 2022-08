WhatsApp améliore la confidentialité de sa messagerie avec trois nouvelles fonctions

Envie de plus de confidentialité sur WhatsApp ? La messagerie privée vient de déployer une mise à jour à ce sujet, introduisant trois nouvelles fonctionnalités. Il est ainsi possible de ne pas afficher lorsque vous êtes connecté ; empêcher les captures d’écran ; et quitter un groupe de discussion discrètement. En plus de cela, le délai de suppression des messages a évolué.

Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur WhatsApp

Pour commencer, sachez que WhatsApp vient peaufiner la section « Présence en ligne », avec une option permettant de cacher le fait que vous êtes en ligne. Nous retrouvons ainsi une nouvelle section nommée : « Qui peut voir quand je suis en ligne ? », avec deux options : Tout le monde ; et Identique à dernière présence en ligne, option déjà disponible permettant uniquement d’afficher la dernière date et heure de connexion.

La deuxième nouveauté vient protéger les photos et vidéos uniques, soit les contenus envoyés qui s’auto-détruisent après ouverture. WhatsApp a en effet annoncé une fonction pour empêcher les captures d’écran de photos et vidéos éphémères. Cette fonctionnalité se veut ainsi fortement intéressante pour les personnes souhaitant partager des nudes ou des informations sensibles.

Pour finir, la messagerie privée dévoile que les membres d’un groupe pourront le quitter de façon silencieuse. En effet, le fait de quitter un groupe ne sera plus notifié à tous les membres, mais uniquement les administrateurs. À noter, WhatsApp précise qu’un historique des membres ayant quitté la conversation durant les 2 derniers mois sera tout de même accessible pour tous les membres du groupe.

Outre ces trois changements, la plateforme a apporté une petite mise à jour concernant la suppression des messages. En effet, le délai pour effectuer cette manipulation passe d’une heure à deux jours. Vous aurez ainsi plus de temps pour effacer pour vous et votre interlocuteur un message que vous regrettez d’avoir envoyé.

Les fonctionnalités présentées dans cet article sont en cours de déploiement sur les applications iOS et Android de WhatsApp.

