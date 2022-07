WhatsApp : voici le design des futurs avatars personnalisables

WhatsApp prépare un petit changement pour sa plateforme de messagerie : l’arrivée d’avatars 3D personnalisables. À l’instar de ce que fait Apple avec les Memojis, cette fonctionnalité pourrait être utilisée dans des messages sous forme de stickers ainsi que lors d’appels vidéo. Une nouvelle version bêta vient d’ailleurs de révéler à quoi ses visages virtuels pourraient ressembler.

Les avatars personnalisables de WhatsApp

Les avatars personnalisables devraient bel et bien arriver dans les semaines à venir sur WhatsApp. Alors que nous apprenions début juillet que cette fonctionnalité pourrait être utilisée lors d’appels vidéo, WABetaInfo est finalement revenu à la charge en partageant de nouvelles informations apportées par la version bêta 2.22.16.11 de l’application de messagerie.

Par le biais d’un billet de blog, le site est ainsi venu dévoiler avoir repéré une fonctionnalité de création d’avatars personnalisable. Via une capture d’écran, nous découvrons ainsi des avatars, avec leur visage et leur corps. Cela laisse ainsi suggérer que les utilisateurs pourront personnaliser leur faciès, mais aussi leurs habits, afin de coller au mieux à leur apparence et personnalité.

Sans grande surprise, cela ressemble trait pour trait à ce que propose le réseau social Facebook. Cela est bien évidemment logique étant donné que le groupe Meta de Mark Zuckerberg possède ses deux plateformes. Outre pour les appels audio, les avatars 3D de WhatsApp pourront aussi servir de stickers à envoyer par message à ses proches, représentant différentes émotions à l’instar des émojis, explique le site WABetaInfo.

Cette nouvelle révélation dévoile que WhatsApp continue à travailler activement sur les avatars, supposant ainsi que le déploiement de la fonctionnalité ne saurait tarder. Il semblerait donc logique que la messagerie communique dans les semaines à venir autour de cette nouveauté.

