Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5 et Buds 2 Pro : date de sortie, offre de précommande et prix en France

Le site communautaire spécialisé dans les bons plans Dealabs vient de partager des informations intéressantes sur les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Plus précisément, l’internaute billbil-kun vient de dévoiler les prix, la date de sortie et les offres de précommande des smartphones pliables en France, plusieurs heures avant leur officialisation par Samsung.

Des informations autour des montres connectées Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ainsi que les écouteurs Buds 2 Pro ont aussi fuité.

Alors que le site 9to5Google a partagé la fiche technique complète des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 en début de semaine, les détails concernant la grille tarifaire, les offres de précommande ainsi que la date de sortie en France de ces modèles sont désormais connues (celles des montres connectées Galaxy Watch 5 et écouteurs Galaxy Buds 2 Pro aussi).

Cette fuite d’information nous est offerte par l’internaute billbil-kun sur le site Dealabs, réputé pour ses multiples révélations autour des nouveaux jeux ajoutés au PlayStation Plus.

Tout d’abord, il est important de souligner que toutes les offres de précommandes concernent une période précise allant du 10 au 25 août 2022, et concerne dans le cas de cette fuite les adhérents Macif. Cela semble ainsi confirmer que la date de sortie de l’ensemble des produits annoncés durant le Galaxy Unpacked de ce mercredi est fixée le jour suivant la fin des précommandes, soit le vendredi 26 août.

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4

Concernant les nouveaux smartphones pliables de Samsung, voici la grille tarifaire de Samsung :

Galaxy Z Flip 4 : 128 Go : 1109 euros ; 256 Go : 1169 euros.

Galaxy Z Fold 4 : 256 Go : 1799 euros ; 512 Go : 1919 euros ; 1 To : 2159 euros.



Les offres de précommandes sont les suivantes : « 15% de réduction immédiate sur les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 + jusqu’à 200€ de bonus reprise + 1 an d’assurance Samsung Care+ offert + accessoires offerts ».

À noter, les coloris des deux nouveaux smartphones pliables de Samsung sont dévoilés : Graphite, Bleu, Violet et Or Rose pour le Z Flip 4 ; contre du Noir, Anthracite et Ivoire pour le Z Fold 4 (exception pour la version 1 To qui a droit uniquement à du noir).

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro

Débutons avec l’offre de précommande des nouvelles montres connectées Samsung : « 15% de réduction immédiate sur les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro + Galaxy Buds Live offerts + jusqu’à 50€ de bonus reprise ».

Voici les prix de vente en fonction des configurations :

Galaxy Watch 5 40 mm (Argent, Graphite, Or Rose) : Bluetooth : 299,99 euros ; 4G : 349,99 euros ;

(Argent, Graphite, Or Rose) : Galaxy Watch 5 40 mm (Argent, Graphite, Bleu) : Bluetooth : 329,99 euros ; 4G : 379,99 euros.

(Argent, Graphite, Bleu) : Galaxy Watch 5 Pro 45mm (Noir, Titanium) : Bluetooth : 469,99 euros ; 4G : 519,99 euros.

(Noir, Titanium) :

Les Galaxy Buds 2 Pro

Pour finir, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro seront proposés au prix de 229,99 euros en trois coloris (Anthracite, Blanc et Mauve Lavande). L’offre de précommande propose 60 euros de réduction immédiate ainsi qu’un chargeur Duo sans fil offert.