Microsoft Build 2026 : comment suivre la grande conférence en direct et à quoi s’attendre

Après les annonces marquantes de Google I/O, Microsoft s’apprête à monter sur scène pour dévoiler sa vision technologique de l’année. La conférence annuelle Microsoft Build 2026 s’adresse historiquement aux développeurs. Néanmoins, elle capte aujourd’hui l’attention du grand public grâce aux révélations attendues autour de l’intelligence artificielle et des futurs ordinateurs.

Le programme et les options pour regarder le Microsoft Build en direct

L’événement phare débute officiellement ce mardi 2 juin 2026. Le coup d’envoi résonnera à partir de 12h30 ET (soit 18h30 en heure de Paris) avec le traditionnel discours d’ouverture. Le PDG du groupe, Satya Nadella, mènera cette présentation inaugurale pour exposer les grands axes stratégiques de l’entreprise.

Les passionnés de technologie peuvent suivre la diffusion en direct de plusieurs manières. Microsoft retransmet l’intégralité de la keynote sur sa chaîne YouTube officielle et via la plateforme dédiée sur son site web. Les grands sites d’actualité anglophones et francophones proposent également des lives écrits et des analyses en temps réel pour décrypter chaque annonce à la minute près. Le géant de Redmond alimentera aussi son blog officiel au fil des heures afin de détailler les nouveautés logicielles et matérielles. La conférence globale s’étendra sur deux jours, du 2 au 3 juin, avec un planning complet d’ateliers et de sessions techniques disponible en ligne.

Une stratégie d’intelligence artificielle en pleine mutation

Satya Nadella axera une grande partie de son intervention sur les opportunités que l’entreprise génère pour la communauté des développeurs à l’ère de l’IA. Toutefois, le contexte de l’année 2026 diffère fortement de celui de l’année précédente. Microsoft fait face à un mécontentement public croissant concernant Windows 11, ce qui pousse la firme à ajuster sa feuille de route.

Les observateurs anticipent des annonces majeures sur l’IA agissante (capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome), mais sous une forme remaniée. Microsoft a récemment modifié son partenariat avec OpenAI pour adopter une collaboration plus ouverte. Et ce, tout en retirant son assistant Copilot de certaines applications ou en repensant sa version professionnelle. Cette réorientation intervient alors que la concurrence s’intensifie directement sur son propre terrain. En particulier, depuis qu’ Anthropic défie Microsoft en installant Claude au cœur de la suite Office. Les modèles utilisés et l’intégration de l’IA dans l’écosystème Windows pourraient donc afficher un tout autre visage lors de ce Build 2026.

Des indices concrets sur de nouveaux composants et ordinateurs

Au-delà des lignes de code et des algorithmes, Microsoft prépare visiblement des surprises du côté du matériel informatique. Pavan Davuluri, le vice-président exécutif de la division Windows et Appareils, a personnellement attisé la curiosité des internautes sur les réseaux sociaux. Il a effectivement promis « quelque chose de nouveau pour les développeurs ». Sa publication intégrait un visuel intrigant montrant le coin arrondi d’un appareil inédit.

En parallèle, une alliance technique semble se dessiner en coulisses. Des rumeurs persistantes indiquent que NVIDIA conçoit ses propres puces d’architecture Arm afin de concurrencer directement Qualcomm sur le marché des PC. Un indice troublant renforce cette hypothèse. En effet, les comptes officiels de NVIDIA et de Windows ont partagé simultanément les coordonnées géographiques du salon Computex à Taïwan, qui ouvre ses portes le même jour que le Build. Les deux marques ont accompagné cette publication de la mention mystérieuse « une nouvelle ère du PC ».

Ces innovations matérielles pourraient redéfinir la gamme des ordinateurs portables dans un contexte économique pourtant tendu. Pour rappel, Microsoft augmente les tarifs des Surface car la pénurie de RAM fait grimper les prix.