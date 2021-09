LG veut révolutionner le smartphone pliant avec une technologie incroyable

La firme sud-coréenne LG a mis au point un nouveau revêtement permettant pour les écrans pliants. Il permet d’éliminer la pliure visible des smartphones pliants.

Une nouvelle technologie pour les écrans pliants

En juin dernier, le géant sud-coréen LG a annoncé se retirer du marché des smartphones après des années de déclin face à la concurrence chinoise.

La marque LG va désormais se concentrer sur d’autres secteurs d’activités où elle est déjà présente comme la production de télévisions, de produits électroménagers ou encore de composants pour smartphones.

LG Chem, la filiale pétrochimique du géant coréen, a indiqué ce mardi avoir développé un nouvel écran de protection – ou fenêtre de couverture – utilisé pour protéger les écrans pliables. Il s’agit d’un film de protection qui se fixe sur le dessus des écrans pliables pour les protéger des dommages extérieurs.

Baptisé Real Folding Glass, celui-ci repose sur une nouvelle technologie qui consiste en un matériau spécialement développé, appliqué sur la surface d’un film de polyéthylène téréphtalate (PET), une sorte de plastique, pour le rendre « dur comme du verre » tout en restant flexible. Selon la direction de LG, ce matériau de revêtement est fixé sur les deux faces du film PET et dispose d’une épaisseur de quelques dizaines de micromètres. De quoi améliorer la résistance à la chaleur et les propriétés mécaniques du film.

LG veut séduire les constructeurs avec son écran

LG affirme que son nouveau produit est plus fin, plus flexible et plus résistant aux fissures que les fenêtres de couverture existantes en verre ou en polyimide, qui est également un type de plastique. Comme l’indique le géant sud-coréen, cette fenêtre de couverture peut résister à plus de 200 000 pliages et peut convenir aux écrans qui se plient ou se déplient.

Sur les modèles de smartphones pliables commercialisés actuellement comme les Z flip et Z fold de Samsung, le mouvement de pliage ne se fait que vers l’intérieur. LG Chem explique que son écran pourra plier autant vers l’intérieur que l’extérieur. Le constructeur ambitionne donc de devenir un sérieux concurrent face à Samsung et souhaite séduire de nombreux constructeurs avec son innovation.

LG indique enfin que le nouveau matériau sera prêt pour une production de masse en 2023.

