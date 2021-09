Le Bitcoin consomme 7 fois plus d’énergie que Google

Au rang des produits ayant un lourd bilan carbone, le Bitcoin (BTC) se place haut dans la hiérarchie. La crypto-monnaie est ainsi régulièrement décriée pour l’impact énergétique de sa production, plus particulièrement son minage.

Ainsi, alors que diverses comparaisons annuelles paraissent, le minage de bitcoins dans le monde correspondrait à une consommation d’électricité au moins équivalente à celle de la Finlande, soit 0,5 % de l’électricité mondiale engloutie.

Le mining des cryptomonnaies est énergivore

Les excès de consommation d’énergie s’expliquent en grande partie par la concurrence croissante pour extraire des bitcoins, un processus qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes permettant de vérifier les transactions. Les mineurs qui résolvent ces problèmes reçoivent une part de bitcoin, et plus il y a de personnes en concurrence pour les miner, plus il faut d’énergie.

Il est difficile de mesurer exactement la quantité d’énergie consommée par l’extraction de bitcoins, mais une nouvelle analyse du New York Times (NYT) a fourni des données stupéfiantes qui mettent en perspective la consommation d’énergie.

Ainsi, l’extraction de bitcoins consommerait environ 91 térawattheures d’électricité par an. Cela représente une consommation électrique annuelle supérieure à celle de toute la Finlande, un pays de 5,5 millions d’habitants ou encore de l’état de Washington. Ce volume équivaut à près de 0,5% de la consommation mondiale d’électricité, soit dix fois plus qu’il y a seulement cinq ans.

Le bitcoin consomme plus que la Finlande

Le minage nécessite des machines tournant en continu, autant d’énergie employée qui n’est pas nécessairement produite de manière durable. La Chine, qui vient de fortement sévir à l’égard de la crypto-monnaie en la bannissant de ses terres, constituait jusqu’à peu l’un des hauts lieux du minage mondial. Avec près de 80 % de la production de bitcoins, l’empire du Milieu se plaçait au premier plan de la problématique énergétique autour du BTC.

La durabilité autour du minage de bitcoins n’est pas un enjeu nouveau. À voir maintenant si le Texas, appelé à être l’un des nouveaux eldorados des mineurs chassés de la Chine, parviendra à alléger le bilan carbone de la crypto-monnaie.

