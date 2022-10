Netflix : les séries et films à voir en novembre 2022

Envie de découvrir de nouveaux contenus sur Netflix ? Bonne nouvelle, la plateforme de streaming vient de dévoiler les ajouts de novembre 2022. Voici la liste des nouvelles séries et des et nouveaux films du mois !

Les nouveautés Netflix de novembre 2022

Après un mois d’octobre 2022 riche en contenus dramatiques et horrifiques, Netflix est de retour avec de nouvelles séries et de nouveaux films pour novembre. La plateforme de streaming a d’ailleurs partagé une liste révélant les principales sorties du mois.

Au niveau des séries, nous pouvons noter l’arrivée d’une flopée de contenus originaux, dont la saison 2 de Young Royals ; la partie 1 de la saison 4 de Manifest ; la saison 5 de The Crown ; la série 1899, produite par les réalisateurs de Dark ; ou encore l’arrivée de la tant attendue Mercredi ;

1er novembre :

Les hautes herbes ;

Young Royals – Saison 2 ;

Molang (anime).

3 novembre :

Blockbuster.

4 novembre :

Manifest – Saison 4 partie 1 ;

Lookism (anime).

9 novembre :

The Crown – Sasion 5.

10 novembre :

Warrior Run – Saison 2.

13 novembre :

Blacklist – Saison 8.

14 novembre :

Les Télétubbies.

16 novembre :

Qui ment ? – Saison 2.

17 novembre :

Dead to Me – Saison 3 ;

1899.

18 novembre :

Elite – Saison 6 ;

The Cuphead Show ! – Partie 3 ;

Le monde de demain ;

Inside Job – Partie 2.

23 novembre :

Mercredi.

25 novembre :

Blood & Water – Saison 3.

Concernant les films, Neflix ajoute plusieurs contenus originaux, dont le retour de Millie Bobby Brown et Henry Cavill dans Enola Holmes 2 ; Noël tombe à pic avec Lindsay Lohan ; Les nageuses, inspirée de l’histoire vraie des championnes de natation Yusra et Sara Mardini ; ou encore La petite Nemo et le monde des rêves avec Jason Momoa.

1er novembre :

Karaté Kid 2 ;

Karaté Kid 3 ;

Miss Karaté Kid ;

Forest Gump ;

Le boulevard de la mort.

3 novembre :

Panyotis Pascot : Presque.

https://www.youtube.com/watch?v=RXmC5vMmxgw

4 novembre :

Enola Holmes 2.

6 novembre :

J’ai perdu mon corps.

10 novembre :

Balle perdue 2 ;

Noël tombe à pic.

11 novembre :

Le dragon de mon père.

15 novembre :

Jurassic World: la colo du crétacé – Une aventure secrète.

16 novembre :

The Wonder ;

Get Out ;

E.T., l’extra-terrestre.

18 novembre :

La petite Nemo et le monde des rêves.

20 novembre :

Once Upon A Time… In Hollywood.

23 novembre :

Les nageuses.

Pour finir, voici les nouveaux documentaires disponibles sur Netflix :

9 novembre :

FIFA : ballon rond et corruption.

17 novembre :

Eh Pepsi ! Il est où mon avion ?

30 novembre :

Take Your Pills: Xanax.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : la fin du partage de compte gratuit en 2023 !