Netflix : les séries et films à voir en octobre 2022

Envie de prendre une pause et regarder de nouveaux contenus sur Netflix en ce début d’automne ? Voici la liste des nouvelles séries et nouveaux films arrivant sur la plateforme de streaming en octobre 2022 !

Pour commencer, parlons des séries Netflix ajoutées en octobre 2022. Parmi les nouveaux contenus originaux, nous retrouvons Le cabinet de curiosités de Duillermo del Toro ; The Midnight Club ; la troisième saison de Derry Girl ; la sixième de Midnight Club ; ou encore la seconde de Barbares. Nous notons notamment l’arrivée de la deuxième saison de l’anime Détective Conan ; ainsi que les séries documentaires Notre-Dame, la part du feu ainsi que Jeffrey Dahmer : autoportrait d’un tueur

5 octobre :

L’empire du bling – Saison 3.

7 octobre :

The Midnight Club ;

Derry Girl – Saison 3 ;

Jeffrey Dahmer : autoportrait d’un tueur.

10 octobre :

Détective Conan – Saison 3.

13 octobre :

The Playlist ;

Exception.

15 octobre :

Les papillons noirs.

19 octobre :

Notre-Dame, la part du feu ;

Love is Blind – Saison 3.

20 octobre :

Un gars, une fille – Saison 1 à 5.

21 octobre :

Barbares – Saison 2.

25 octobre :

Le cabinet de curiosités ;

27 octobre :

Romantic Killer.

28 octobre :

Big Mouth – Saison 6 ;

I Am a Stalker.

En ce mois d’octobre 2022, Netflix fait la part belle aux films avec notamment l’arrivée des contenus originaux suivants : The Watcher, réalisé par Ryan Murphy ; Meurtres sur ordonnances avec Jeessica Chastain et Eddie Redmayne ; À l’ouest rien de nouveau basé sur le livre de Erich Maria Remarque ; ou encore L’école du bien et du mal et Le téléphone de M. Harrigan avec. Du côté des documentaires, nous avons notamment droit à The Redeem Team : Rebondir ensemble

1er octobre :

Baby Boss ;

Downsizing ;

Scary Movie 2 ;

Minority Report ;

Paranormal Activity 2 ;

Paranormal Activity 5 : Ghost Dimension ;

Tous en scène.

Le téléphone de M. Harrigan ;

7 octobre :

Kev Adams : le vrai moi.

5 octobre :

Pupille.

7 octobre :

The Redeem Team : Rebondir ensemble.

9 octobre :

Papicha.

13 octobre :

Spider-Man : Far From Home ;

The Watcher.

18 octobre :

Lisa Another Great Day.

19 octobre :

L’école du bien et du mal.

26 octobre :

Meurtres sans ordonnance.

L’Évadé : L’étrange affaire Carlos Ghosn.

28 octobre :

À l’ouest rien de nouveau ;

Wendell et Wild.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : les séries et films à voir en septembre 2022 !