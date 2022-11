Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de novembre 2022

Le mois de novembre 2022 vient de débuter, Microsoft a ainsi pris le temps de partager les jeux prochainement disponible sur le Xbox Game Pass. Au total, la firme américaine ajoute 10 nouveaux titres durant la première quinzaine du mois, dont le récent Return to Monkey Island, Football Manager 2023 ou encore Pentiment.

Après Soma, Persona 5 Royal ou encore Gunfire Reborn en fin octobre 2022, la salve de nouveaux jeux vidéo disponibles durant la première quinzaine de novembre est arrivée :

Déjà disponibles :

The Legend of Tianding – Cloud, console et PC ;

The Walking Dead : A new Frontier – The Complete Season – PC ;

The Walking Dead : Michonne – The Complete Season – PC ;

Ghost Song – Cloud, console et PC.

8 novembre :

Football Manager 2023 – Cloud, console et PC ;

Return to Monkey Island – Cloud, console et PC.

10 novembre :

Vampire Survivors – Console.

15 novembre :

Pentiment – Cloud, console et PC ;

Somerville – Console et PC.

Le billet de blog de Microsoft annonce ensuite les mises à jour et contenus téléchargeables suivants pour le mois de novembre 2022 : Sniper Elite 5 : Pack Up Close and Personal et carte gratuite ; Sea of Thieves : Le Retour des Damnés (du 3 au 17 novembre) ; Halo Infinite : Mise à jour hivernale (8 novembre) ; et Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition (11 novembre).

Les nouvelles arrivées sont aussi signe de départs. Voici les cinq jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 novembre :

Art of Rally – Cloud, console et PC ;

Fae Tactics – Cloud, console et PC ;

Next Space Rebel – Cloud, console et PC ;

One Step from Eden – Cloud, console et PC ;

Supraland – Cloud, console et PC.

Football Manager 2022 quittera de son côté le Game Pass dès le 8 novembre, une situation logique étant donné que la version 2023 va être introduite dans le catalogue.

