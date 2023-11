Le OnePlus 12 se dévoile à quelques jours de sa date de présentation !

La marque chinoise OnePlus va bientôt fêter ses 10 ans. Pour marquer l’événement, elle lancera le successeur du OnePlus 11, le OnePlus 12, en Chine, le 5 décembre à 14h30 heure locale. Si vous n’avez jamais encore entendu parler du design et des caractéristiques de cette haut de gamme chinois, il n’est pas trop tard pour vous mettre au parfum. En effet, outre les fuites d’informations sur ce OnePlus 12, une vidéo récemment partagée par OnePlus sur le réseau social chinois Weibo nous en révéle plus sur son design.

Ce que l’on sait déjà sur le OnePlus 12

Jusqu’à présent, les fuites et autres rumeurs ont permis de se donner une idée à propos du prochain fleuron de OnePlus. Parmi ces informations, on sait que le OnePlus 12 embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. De plus, il aura un nouveau capteur Sony LYT-808 pour l’appareil photo principal de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3X de 64 mégapixels. Apparemment, le célèbre fabricant suédois d’appareils photographiques, Hasselblad, a mis sa touche sur le côté appareil photo de ce smartphone.

Le OnePlus 12 embarquerait également un panneau d’affichage 2K de BOE Technology ainsi qu’un curseur d’alerte. Le chargement sans fil est disponible sur cet appareil ainsi que la télécommande infrarouge et l’optimisation tactile sous la pluie.

Que montre la vidéo partagée par la marque ?

La vidéo publiée sur Weibo révèle une ressemblance frappante entre le OnePlus 11 et le OnePlus 12. Ce dernier aura un corps en vers avec des bords arrondis et des tranches métalliques courbées. En plus des options de couleur blanc brillant et noir mat classique, le OnePlus 12 sera disponible en mer avec un aspect marbre mat.

Rendez-vous le 5 décembre pour la présentation officielle de ce smartphone. A noter qu’il sera d’abord commercialisé en Chine, mais le lancement mondial ne devrait pas se faire attendre longtemps.