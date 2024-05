Une révolution numérique à VivaTech 2024 : HOPAE – L’avenir de l’identité décentralisée

Bienvenue dans le futur avec Hopae, leader de la technologie d’identité décentralisée (DID). Hopae est le pionnier de la mise en œuvre de DID à grande échelle, une initiative nationale qui compte 43 millions d’utilisateurs mensuels actifs en Corée du Sud.

Ne manquez pas Hopae à VivaTech 2024, l’événement phare de la technologie en Europe, qui aura lieu à Paris du 22 au 25 mai 2024. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières avancées en matière de sécurité numérique et d’identité décentralisée !

La nouvelle ère du portefeuille numérique

Le cœur de la technologie de Hopae est leur framework de portefeuille numérique, alimenté par la technologie Decentralized Credential Express (DCX). En effet, celle-ci se compose de deux éléments principaux : l’API de vérification DID et le kit de développement logiciel (SDK) de portefeuille numérique.

L’API de vérification permet aux utilisateurs de porter rapidement leurs identités vérifiables. De même, le SDK du portefeuille est une boîte à outils facile à utiliser. Elle permet aux entreprises et aux gouvernements de développer leur propre portefeuille numérique en utilisant l’infrastructure sécurisée de Hopae. De plus, cette solution est spécifiquement conçue pour s’intégrer à eIDAS 2.0. Avec Hopae, vos systèmes existants pourront facilement intégrer une authentification basée sur DID, répondant ainsi aux exigences futures de l’UE.

Un pas en avant pour la sécurité et la commodité

Les avantages de la solution de Hopae sont nombreux : scalabilité impressionnante, rapidité, facilité d’intégration et sécurité robuste. Fort de son expérience avec COOV, une plateforme de certificats de vaccination, Hopae a servi 43 millions d’utilisateurs. Cette plateforme a démontré sa capacité à gérer une infrastructure d’identité décentralisée (DID) à grande échelle. Hopae a ainsi consolidé sa réputation dans la gestion efficace des systèmes DID. Non seulement vous pourrez authentifier rapidement et révoquer, mais Hopae peut également traiter jusqu’à 20 000 transactions par seconde.

Le framework de Hopae est conçu pour être facilement intégré aux systèmes existants, permettant aux entreprises de se conformer rapidement à eIDAS 2.0 sans avoir à refondre leur infrastructure. De plus, Hopae fournit également des services à l’utilisateur avec Secure Element (SE) et Hardware Security Module (HSM) et offre des bibliothèques compatibles avec les technologies de cryptographie à courbes elliptiques (ESDSA, EdDSA, Schnorr, ECDH).

En bref, avec Hopae, les organisations peuvent fournir des services d’identité numérique sûrs. Ils peuvent également fournir des services fiables et évolutifs à leurs utilisateurs. Tout en respectant les nouvelles normes d’identité numérique européennes. Avec la combinaison du savoir-faire de Hopae. Et de leur expertise, prépare-toi à entrer dans la nouvelle ère de la sécurité digitale. N’hésitez pas à partager ce post pour aider à diffuser le mot sur cette technologie innovante.