Adieu perte de temps : BPIN, l’Innovation d’IPIN LABS qui révolutionne la gestion d’actifs ! Rendez-vous au VivaTech 2024

Que diriez-vous si on vous disait qu’il est désormais possible de tracer des actifs à l’intérieur d’un bâtiment aussi facilement que le fait le GPS à l’extérieur? Eh bien, c’est possible grâce à IPIN LABS, une startup spécialisée dans la localisation intérieure basée sur l’intelligence artificielle. Forts de plus de 10 ans de technologie accumulée et de techniques d’apprentissage non supervisées, ils ont créé un système à la performance et à l’efficacité remarquables.

IPIN LABS participera à VivaTech 2024, l’un des plus grands événements technologiques en Europe. Un évenement qui se tiendra à Paris du 22 au 25 mai 2024, réunissant startups, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs. Dans le but de discuter et présenter les dernières innovations technologiques.

Bienvenue à BPIN d’IPIN LABS

IPIN LABS appelle sa plateforme de gestion d’actifs basée sur le positionnement intérieur par IA, BPIN. Elle comprend un portail web, une application mobile et un tracker matériel. De plus, découvrez BPIN, l’innovation d’IPIN LABS. En effet, c’est un système de gestion d’actifs basé sur l’intelligence artificielle qui optimise considérablement la productivité. Ainsi, voici la solution aux défis de localisation des actifs dans votre espace.

À titre d’exemple, dans le secteur manufacturier, il arrive souvent que les informations d’inventaire et de localisation des actifs dans des systèmes hérités comme l’ERP et le MES soient différentes. Cette divergence peut créer des défis significatifs en termes de gestion efficace des actifs. Elle nécessite souvent des solutions innovantes pour garantir une précision accrue et une meilleure gestion des ressources. Par conséquent, cette situation peut mener à des défis de productivité. Cependant, avec BPIN, ces défis peuvent être surmontés.

Une technologie unique en son genre

BPIN utilise la technologie de l’IA pour améliorer considérablement le processus d’adoption de la technologie complexe de positionnement intérieur. Par conséquent, cela la rend facile à adopter pour quiconque. Par ailleurs, elle utilise divers signaux déjà présents dans les espaces intérieurs, tels que le Wi-Fi et le BLE, évitant ainsi la nécessité de travaux électriques et de télécommunication séparés. Cela représente un énorme avantage en termes de coût et de rapidité.

La preuve de son efficacité? Nous avons déployé la solution dans un entrepôt de 20 000 mètres carrés en environ quatre heures, avec une précision d’environ trois mètres.

Si vous êtes un passionné de technologie et cherchez toujours le moyen le plus efficace de gérer les actifs dans votre espace intérieur, ne cherchez pas plus loin. Le futur est là avec IPIN LABS et BPIN. Partagez cette nouvelle technologie excitante avec vos collègues et vos amis. Et qui sait? Peut-être que BPIN sera la clé pour résoudre les défis de productivité que vous avez rencontrés.