RECON Labs à VivaTech 2024 : Une révolution XR qui rend la création 3D accessible et transforme l’industrie !

RECON Labs, spécialisé dans la création de contenu 3D basé sur l’IA, a levé le voile sur des solutions de production de contenu 3D orienté commerce, Plicar et 3Dpresso. Ces innovations transformatrices ont pour but de rendre la création et l’utilisation de ressources 3D plus accessibles. De plus, elles s’appliquent à diverses industries, allant des jeux et loisirs à l’éducation et au commerce.

Changer le paysage XR

Tirant parti de son expertise dans la reconstruction 3D basée sur l’IA, RECON Labs a lancé Plicar et 3Dpresso. Ces solutions visent à faciliter la création de contenu 3D pour des environnements XR. Ces révolutions permettent également une production plus aisée de contenu sur mesure sans développement supplémentaire. Ils rendent cela possible grâce à leur technologie de visualisation 3D basée sur le web, Immersive View.

RECON Labs présentera ses offres innovantes à Viva Technology 2024, la plus grande exposition de startups en Europe. C’est un événement qui met en lumière les entreprises mondialisées dotées de technologies exceptionnelles telles que l’intelligence artificielle, la 5G, et la fabrication intelligente. Il met également en avant le recyclage des ressources et de l’énergie. RECON Labs a d’ailleurs été sélectionné pour participer à un programme d’aide à l’exposition. Ce programme est destiné aux entreprises souhaitant pénétrer le marché européen.

Faire face aux défis XR innovants

RECON Labs propose de nouvelles expériences avec ses solutions de visualisation 3D immersives. Contrairement au contenu 3D traditionnel, qui peut sembler artificiel car il est calculé et exprimé par des designers professionnels, leurs solutions immergent naturellement les clients. Elles y parviennent en reconstruisant les objets et espaces existants en 3D. Cette technologie prévoit d’attirer l’attention des marques haut de gamme en offrant une sensation d’immersion aussi réelle que possible, ce qui est crucial pour délivrer la valeur de la marque.

Les visiteurs de l’exposition pourront expérimenter le commerce en environnement XR en portant l’Apple Vision Pro directement sur site. Seonghoon Ban, PDG de RECON Labs, a déclaré : « Nous prévoyons que diverses entreprises de différents domaines participeront à cet événement afin de fournir des expériences immersives pour les clients dans le nouvel environnement XR ».

N’hésitez pas à partager cette information et à réagir en commentaires ! Quelle serait votre utilisation de cette technologie ? Pensez-vous que cela pourrait révolutionner certaines industries ? Nous avons hâte de lire vos réponses et impressions !