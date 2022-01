iPhone 14 : certains modèles pourraient abandonner le lecteur de carte SIM

Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait abandonner le lecteur de carte SIM sur certains iPhone 14, prévus pour l’automne 2022.

Vers un passage à l’eSIM pour l’iPhone 14 ?

De nombreuses rumeurs ont fait savoir qu’Apple proposerait exclusivement l’eSIM sur les prochaines générations d’iPhone et abandonnerait la carte SIM physique.

Ces rumeurs se précisent avec l’analyste Emma Mohr-McClune du cabinet GlobalData qui annonce qu’Apple ne va pas proposer des iPhone 14 uniquement eSIM.

Selon elle, Apple n’obligera pas immédiatement les futurs propriétaires d’iPhone à passer à l’eSIM. Au lieu de cela, il donnera la possibilité aux opérateurs de décider du type d’iPhone qu’ils souhaitent vendre — un hybride nano/eSIM qui inclut le support de la carte SIM, ou une version uniquement eSIM.

Pour ceux qui ne le savent pas, une carte eSIM permet aux utilisateurs d’acheter un forfait directement sur leur appareil. Cela a commencé par l’iPad il y a de nombreuses années qui peuvent se connecter aux réseaux cellulaires 4G et maintenant 5G. L’iPhone d’Apple offre également une telle connectivité depuis l’iPhone XS et XR, mais propose aussi un emplacement nano SIM.

Apple se rapproche de l’iPhone sans port

Contrairement à ce qui s’est passé lorsque Apple a abandonné la prise casque, l’absence de plateau pour carte SIM devrait être moins problématique pour les futurs utilisateurs. Certes, ce serait une légère gêne pour les personnes qui ne sont pas aussi férues de technologie, mais les avantages devraient l’emporter sur les inconvénients, encore faudrait-il que les opérateurs jouent le jeu, sans imposer de surfacturation.

Un port de moins à l’intérieur du smartphone signifie une meilleure rigidité, moins de moyens pour l’eau et la poussière de pénétrer et de ruiner les pièces du smartphone, et plus d’espace pour d’autres.

Si tout cela se confirme, Apple progresse de plus en plus vers l’iPhone totalement sans port. Il ne restera qu’à la firme à supprimer le port Lightning pour avoir un smartphone complètement étanche et sans fil.