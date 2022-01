SNCF Connect : l’application tout-en-un qui remplace OUI.sncf

Mardi 25 janvier, SNCF a lancé SNCF Connect, en lieu et place de Oui.sncf. La compagnie ferroviaire veut simplifier les démarches des voyageurs en leur permettant d’acheter des billets quel que soit le type de train et de trouver des informations au même endroit.

Une application pour regrouper tous les services

Annoncée en tout début d’année dernière par Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe SNCF, cette nouvelle application vise à regrouper des services jusqu’à présent répartis sur plusieurs applications distinctes.

L’entreprise explique qu’une équipe de 300 collaborateurs a travaillé durant un an pour permettre à l’application d’exister. Partie de zéro, la SNCF a opté pour Flutter, un kit de développement open source créé par Google, qui a permis de développer une application identique sur Android et iOS.

SNCF Connect est essentiellement le fruit de la fusion de OUI.sncf (le site marchand) et de L’Assistant SNCF (l’application d’information lancée en 2019, surtout orientée sur les déplacements de proximité).

Ne cherchez pas de thème clair dans les options, il n’y en a pas : le thème sombre est activé par défaut, tout comme sur le site web correspondant. Outre les services de la SNCF, SNCF Connect va proposer au démarrage des autocars FlixBus et BlaBlaCar, des locations de voitures chez Avis, du covoiturage, et aussi des taxis ou des VTC pour se rendre en gare.

SNCF Connect mise sur l’intelligence artificielle

De plus, l’IA est au centre de cette nouvelle application. En effet, l’objectif est aussi d’exploiter plus efficacement la masse de données collectées chaque jour par la SNCF, afin de proposer des trajets plus pertinents pour les utilisateurs.

Désormais, l’application s’articule autour de quatre sections : Voyager, Billets, Offres et Compte. Le premier onglet, Voyager permet de lancer une requête de manière universelle. Il peut s’agit d’une demande de renseignement, ce qui ouvrira une fenêtre de discussion, ou la recherche d’une destination.