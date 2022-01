Messenger : le chiffrement des conversations de groupe est disponible

Facebook Messenger a renforcé la sécurité de ses échanges, en ajoutant plusieurs nouvelles options de sécurité, et notamment le chiffrement de bout en bout pour les conversations de groupe.

Plus de confidentialité pour les conversations de groupe Messenger

Jusqu’à présent, les conversations secrètes sur Messenger n’étaient accessibles que pour les échanges individuels. Ce mode, qui n’est pas encore proposé par défaut, existe depuis 2016 dans l’application.

En effet, sur Messenger, la fonction doit être activée manuellement. Pour cela, il suffit de cliquer sur le nom de son contact, ce qui fera apparaître le menu du chat > accéder à la conversation secrète. La conversation chiffrée possède aussi un affichage différent (police noire sur fond blanc).

© Meta

Six ans plus tard, Meta annonce que la fonction arrive sur les conversations de groupe. Si vous l’activez, en principe, aucun tiers extérieur à la conversation ne peut lire ce qui est échangé.

« L’année dernière, nous avons annoncé que nous avions commencé à tester le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe, y compris les appels vocaux et vidéo. Nous sommes ravis d’annoncer que cette fonctionnalité est disponible pour tous. Vous pouvez maintenant choisir de vous connecter avec vos amis et votre famille de manière privée et sécurisée » Timothy Buck

D’autres nouveautés pour les conversations chiffrées

Les discussions sécurisées sur Messenger permettent désormais d’envoyer des GIF, et d’utiliser les réactions. De plus, il sera enfin possible d’utiliser la fonctionnalité « réponses » dans les discussions chiffrées de bout en bout de Messenger, ou de transférer un message.

Lorsque votre interlocuteur est en train de répondre, l’application affichera un indicateur de saisie. Et la messagerie sécurisée prendra aussi en charge les badges de vérifications qui authentifient l’identité de certains interlocuteurs.

Enfin, une notification vous sera envoyée lorsque votre correspondant procède à une capture d’écran au sein d’une conversation chiffrée de bout en bout — ce type de notification était déjà proposé avec les messages éphémères, afin d’alerter d’un possible mésusage.

Les fonctionnalités seront petit à petit déployées pour l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.

Encore un peu de temps ? Découvrez cet article : Facebook Messenger et Instagram : les messageries continuent de fusionner grâce à de nouvelles fonctionnalités !