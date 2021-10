Facebook Messenger et Instagram : les messageries continuent de fusionner grâce à de nouvelles fonctionnalités

Ce n’est plus un secret depuis quelques mois, Facebook Messenger et Instagram Direct sont en train de fusionner mutuellement. Les deux messageries du groupe Facebook ne font en effet plus qu’une depuis le mois de septembre 2020. Il est ainsi possible de parler avec des utilisateurs d’Instagram sur Messenger, et inversement. De nouvelles fonctionnalités viennent d’ailleurs d’être ajoutées afin de parfaire l’union de ces deux messageries.

La fusion entre Messenger et Instagram Direct continue

Via la publication d’un billet de blog, le groupe Facebook est revenu sur la fusion entre deux de ses messageries : Facebook Messenger et Instagram Direct. Pour commencer, nous apprenons que près de « plus de 70 % des personnes éligibles sur Instagram ont mis à jour la nouvelle expérience Messenger pour profiter de nouvelles fonctionnalités comme la communication inter-applications« . Face à cette dynamique, Facebook est venu renforcer l’alliance entre ces deux services de messagerie en introduisant de nouvelles fonctionnalités.

Grosse nouveauté, les groupes de discussion peuvent désormais inclurent des contacts Messenger et Instagram. Il sera d’ailleurs toujours possible de personnaliser ce type de discussions grâce aux différents thèmes et réactions personnalisées. Au passage, les DM Instagram s’acquittent désormais d’une fonction de sondage, mais aussi de Watch Together afin de visionner des contenus vidéos à plusieurs. « Pour vous aider à vous sentir plus présent dans vos discussions de groupe« , Facebook annonce avoir ajouté un indicateur en bas des discussions de groupe afin de voir qui est en train d’écrire.

Quelques thèmes de discussions ont aussi été introduits sur Facebook Messenger :





Les changements présentés devraient être déployés progressivement sur Facebook Messenger et Instagram dans les prochains jours.

