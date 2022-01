Philips présente des écouteurs pour le sport et des enceintes Bluetooth

Philips a présenté ses nouveautés 2022 pour sa gamme sport. Au programme, une nouvelle paire d’écouteurs et deux enceintes Bluetooth pensées pour l’extérieur.

Philips A7507 : des écouteurs sport haut de gamme

Les écouteurs Philips A7507, sont de véritables produits haut de gamme, pensés pour les sportifs. Ils se rapprochent des Fidelio T1 en conservant leur design et la réduction de bruit active hybride.

Conçus en partenariat avec l’équipe de cyclisme Jumbo-Visma, ils sont dotés de stabilisateurs pour éviter des déplacements pendant les entraînements sportifs

On notera l’utilisation de transducteurs avec une membrane en graphène (bien qu’uniquement en surcouche) et une technologie de conduction osseuse pour optimiser la qualité sonore en appel.

Du côté du Bluetooth, Philips annonce que ses A7507 sont compatibles avec les codecs AAC, SBC et LDAC. D’après Philips, les écouteurs permettent jusqu’à 8 heures d’écoute, auxquelles s’ajoutent 21 heures grâce au boîtier de recharge.

Deux enceintes Bluetooth pensées pour l’extérieur

En plus de ces écouteurs, le constructeur néerlandais a dévoilé deux enceintes Bluetooth, relativement similaires, mais qui diffèrent par leur format.

La S7807 est la plus imposante des deux (104 x 104 x 280 mm) et surtout la plus ambitieuse d’un point de vue sonore. Elle exploite deux haut-parleurs de 70 mm pour les basses/médiums, un simple radiateur passif et deux tweeters de 20 mm, de quoi permettre de délivrer un son d’une puissance de 40 W. Sa batterie de 5000 mAh lui procurera une autonomie de 24 heures.

En ce qui concerne les performances sonores, la S4807, plus compacte, est logiquement plus en retrait : un unique haut-parleur de médiums/graves de 45 x 80 mm est présent, accompagné de deux radiateurs passifs, pour une puissance de 10 W.

Les deux modèles utilisent le Bluetooth 5.2, avec un support de la connexion Multipoint et l’utilisation possible en kit main libre. Pour l’heure, Philips n’a communiqué ni sur le prix, ni sur la date de sortie de ces trois nouveaux modèles de la gamme sport.

Encore un peu de temps ? Découvrez les écouteurs sans fil premium de Philips, les Fidelio T1 !