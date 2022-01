iOS 15.4 permettra d’ajouter votre pass vaccinal à Apple Wallet

La bêta d’iOS 15.4 apporte plusieurs nouveautés, avec notamment la possibilité d’ajouter son certificat de vaccination aux applications Cartes et Santé de votre iPhone.

iOS 15.4 supportera nativement les certificats de vaccination

iOS 15.4 apporte plusieurs nouveautés dans le cadre de la pandémie de Covid-19 : la possibilité tant attendue de pouvoir déverrouiller l’iPhone avec Face ID en portant un masque. Un autre ajout bienvenu en cours de mise en place concerne le pass vaccinal : iOS 15.4 va permettre de stocker son dossier de vaccination dans l’application Santé et faire apparaître le QR code européen dans l’application Cartes (anciennement Wallet).

Jusqu’à présent, l’ajout d’un certificat de vaccination COVID-19 à Apple Cartes était possible, mais pas nativement. Il fallait en effet passer par des services tiers.

Lorsque iOS 15.4 sera publié, les utilisateurs pourront ajouter un certificat COVID numérique européen aux applications Santé et Cartes. Pour ce faire, rien de plus simple : en ouvrant l’application Appareil photo et en scannant le code QR du certificat, une notification jaune de l’application Santé apparaîtra. Il ne restera plus qu’à cliquer sur « Ajouter à Cartes & Santé » pour que le certificat soit intégré aux deux applications.

Sur l’application Cartes, on retrouvera le nom de la personne vaccinée, le type de vaccin, la date des doses, son émetteur et un code QR. De plus amples informations seront disponibles sur l’app Santé.

Une fonctionnalité en cours de développement

Disponible à l’essai sur la bêta d’iOS 15.4, cette nouveauté pas encore complètement fonctionnelle. À l’heure actuelle, l’ajout à l’application Santé est possible, mais faire apparaître le certificat sur Apple Cartes reste problématique.

iOS 15.4 n’en est qu’à sa première bêta et la version définitive n’est pas attendue avant le début du mois de mars : Apple devrait peaufiner tout cela dans les prochaines semaines, afin de rendre fonctionnel cet ajout.

