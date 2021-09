Philips présente des écouteurs sans fil premium, les Fidelio T1

Le constructeur néerlandais Philips a présenté les premiers écouteurs true Wireless de sa gamme audiophile Fidelio : les Fidelio T1.

Fidelio T1 : Des écouteurs de luxe signés Philips

Pour clore l’été, lors d’une conférence en ligne le 31 aout, le constructeur Philips a dévoilé sa nouvelle gamme audio en présentant ses nouveaux écouteurs sans fil. Et Philips n’entend pas faire les choses à moitié : ce sera du haut de gamme. Ces nouveaux Fidelio T1 comptent bien se faire une place dans la cour des grands, en s’opposant directement aux écouteurs les plus haut de gamme. Sur le papier en tout cas, la fiche technique n’a rien à envier aux meilleurs modèles du marché.





Très épuré et luxueux, le design des Fidelio T1 ressemble, dans sa forme générale allongée, à celui des Sony WF-1000XM3. La comparaison s’arrête toutefois assez rapidement, puisque Philips ne se contente pas d’une simple construction en plastique. Ici, la face externe (côté plat) est entièrement en aluminium, avec une surface brossée.

Leur large surface extérieure permet à ces écouteurs d’accueillir une zone tactile circulaire avec pour seule inconnue la richesse des commandes. Philips indique qu’il est notamment possible de contrôler la lecture et la navigation au sein des pistes, ainsi que d’accéder au mode mains-libres et à l’assistant vocal. Aucun mot, en revanche, concernant le contrôle du volume. Des capteurs infrarouges permettent de mettre la musique en pause automatiquement une fois les écouteurs sortis des oreilles et d’enclencher la lecture lorsqu’on les replace.

Destinés aux audiophiles

Ensuite, côté son, le constructeur néerlandais promet « un son signature Fidelio », qui promet de répondre aux attentes des audiophiles, le tout avec « des basses et précises », ainsi que « des médiums chaleureux et naturels » selon le fabricant.

Les écouteurs embarquent trois micros chacun, dont deux sont destinés à la réduction de bruit active. Celle-ci devrait en outre être renforcée par une isolation passive, permise par la « la présence d’embouts en silicone et en mousse ».





L’autonomie promise par Philips est de celle qui vise à impressionner. En effet, la marque promet 9 heures d’utilisation en continu avec la réduction de bruit active activée, et 25 heures d’utilisation avec le boitier de charge. Avec la réduction de bruit désactivée, les écouteurs pourraient aller chercher les 13 heures d’utilisation. Enfin, la recharge intégrale du boitier devrait prendre deux heures, et la marque assure que 15 minutes de charge devraient autoriser une heure d’écoute complète.

Philips commercialisera ses écouteurs au cours du 4e trimestre de l’année 2021 au tarif conseillé de 299€. Vous aurez la possibilité de choisir entre deux coloris, noir ou argent.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test des Kef Mu 3 : les écouteurs sans-fil pour les audiophiles !