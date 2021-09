Samsung Galaxy Book Fold : un PC portable avec un écran pliant

Samsung conforte son avance dans les smartphones avec écran pliable grâce à ses nouvelles gammes lancées en août. Le géant coréen semble aussi préparer l’offensive dans les ordinateurs portables avec écran souple pliable.

Premières informations sur un grand laptop Samsung avec écran pliant

Samsung fait partie des pionniers en matière de smartphones dotés d’un affichage souple repliable et il poursuit son avance en faisant évoluer rapidement ses modèles avec l’annonce des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Aucun fabricant de smartphones ne peut encore rivaliser sur ce terrain. Cependant, de plus en plus d’acteurs s’y intéressent et proposent des produits s’en rapprochant. Cet aspect différenciant est fort utile face à la forte pression de concurrence sur le segment premium, même si les volumes restent encore modérés.

Selon le leaker Ice universe, à qui l’on doit déjà de très nombreuses fuites sur Samsung, la marque coréenne préparerait actuellement un produit nommé « Galaxy Book Fold 17 ».

Sans en dire plus pour l’instant, il ne partage aucune image ou description, Ice universe laisse entendre que ce nouvel appareil pliant sera prochainement annoncé.

Une sortie en fin d’année ?

D’autres visuels ont d’ailleurs été postés. Ces derniers laisseraient supposer que l’écran ferait 17 pouces une fois déplié. L’ensemble paraît extrêmement fin, les finitions des tranches font penser à un iPad Pro. Un des visuels publiés met également en avant une caméra intégrée dans l’écran, comme sur le Galaxy Z Fold 3.

Aucun calendrier n’est à ce jour communiqué pour l’annonce du Galaxy Book Fold 17. Samsung venant de présenter le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, il semble peu probable de le voir organiser un nouvel événement dans les prochaines semaines. Nous pourrions toutefois être surpris, il reste des produits à annoncer, comme le Galaxy S21 FE. Sera-t-il accompagné du Book Fold ?

