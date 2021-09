Apple : Netflix et Spotify vont pouvoir se délester de la commission App Store

Encore une fois, Apple lâche du leste sur le politique de son magasin d’application : l’App Store. Après avoir fait quelques concessions fin août, la firme à la pomme vient désormais d’annoncer la fin de l’interdiction stipulant que les applications ne pouvaient pas intégrer de liens externes vers des abonnements. Cette décision a été prise afin de mettre fin à des poursuites judiciaires au Japon. Cela permettra concrètement aux super-applications telles que Netflix, Spotify, Kindle ou encore Microsoft d’avoir une alternative leur permettant d’échapper à la tant détestée commission de l’App Store.

L’App Store en prend encore pour son grade

Cela n’est plus un secret, Apple prélève depuis des années une commission s’élevant à 30 % sur les abonnements et achat in-app. Cependant, les éditeurs ne peuvent pas promouvoir directement d’autres façons de souscrire à leurs abonnements. Tout doit se passer sur l’App Store. Cependant, la firme à la pomme commence à voir le système économique de son magasin d’application s’effriter depuis quelques mois à coup de procès.

Le Japan Fair Trade Commission (JFTC), ayant lancé une enquête contre Apple en 2019, vient finalement de parvenir à un accord avec Apple. L’objectif de ce dernier est de mettre fin à ces poursuites, mais aussi « d’éliminer les soupçons » de restriction d’activités commerciales de certaines entreprises, notamment autour de l’obligation de passer par l’App Store concernant les abonnements et autres achats in-apps. Plus précisément, cela concerne les applications proposant « du contenu acheté ou par abonnement de type magazines, journaux, livres, audio, musique ou vidéo ».

On apprend ainsi que les applications proposant ce type de contenu pourront désormais renseigner un lien cliquable dans leur application afin de rediriger vers une page web permettant de créer et gérer son compte. Cela induit donc logiquement la possibilité de souscrire à un abonnement hors de l’App Store. Cette annonce est ainsi du pain bénit pour Netflix, Spotify, Microsoft avec Office 365 et tout autre service par abonnements entrant dans les catégories nommées ci-dessus.

Apple souligne que cette nouvelle politique pour l’App Store entrera en vigueur durant l’année 2022. Un autre changement pourrait arriver prochainement en fonction du verdict concernant le procès entre Epic Games et Apple.