Apple fait des concessions historiques sur l’App Store

Apple va permettre aux éditeurs d’applications mobiles de proposer à leurs clients des moyens de paiement en-dehors de l’App Store. La firme a finalement craqué sous la forte pression des autorités et de nombreuses entreprises.

App Store : Apple cède à la pression

La «taxe Apple», décriée par de nombreux développeurs, va-t-elle disparaître ? Pour mettre fin à un procès en Californie, la société a proposé aux plaignants plusieurs modifications des règles de son magasin d’applications. Ces concessions sont une véritable révolution pour l’Apple Store.

En effet, le géant américain des technologies a dévoilé, dans un communiqué, jeudi 26 août, plusieurs modifications des règles de l’App Store, son magasin d’applis. Elles doivent être approuvées par un tribunal pour mettre fin à des poursuites de petites entreprises qui développent des applications.

Les développeurs auront davantage de libertés

« Cet accord précise que les développeurs peuvent faire part d’offres aux utilisateurs en dehors de leurs applis iOS [le système d’exploitation d’Apple] », explique le groupe. Concrètement, les applications pourront envoyer un e-mail à leurs usagers pour les informer qu’ils peuvent acheter un abonnement, par exemple, sur leur site Web. Dans ce cas, l’éditeur ne paie pas de commission à Apple.

Des services de streaming connus comme Spotify ou Netflix contournaient déjà la commission en n’offrant pas la possibilité de souscrire via l’appli. Mais ils ne pouvaient pas les orienter vers leur site internet.

Sur l’appli Spotify, ce message s’affiche ainsi à côté des formules payantes : «Vous ne pouvez pas prendre d’abonnement Premium sur l’appli. On sait, ce n’est pas idéal». À l’utilisateur de comprendre, comme pour Netflix, qu’il doit souscrire sur la plateforme en ligne. Le nouvel accord prévoit aussi de donner plus de marge aux développeurs pour fixer les prix de leurs applis, des abonnements ou des achats au sein des applications.

Ces concessions révèlent un rapport de force qui ne penche plus en faveur d’Apple, et un Tim Cook forcé de changer de stratégie. Jusqu’à présent, la multinationale maintenait une pression ferme sur les éditeurs d’applications, mais elle semble désormais vouloir apaiser les tensions pour éviter les tribunaux et surtout, donner un signal de coopération aux politiques.

