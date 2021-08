Quels sont les usages d’un serveur NAS ?

Le NAS est un produit assez méconnu qui ne se destine pas uniquement au stockage des données ou bien aux geeks. En effet, les constructeurs de NAS ont su développer de multiple usage autour des NAS, diffuseur multimédia pour toute la famille, serveur mail et bien plus encore…

Le stockage de fichier

La première fonctionnalité d’un NAS, c’est le stockage de fichier. En effet, celui-ci se charge de sauvegarder l’ensemble de vos données et de vous y en permettre un accès permanent n’importe où sur le globe. Cet été, durant une randonnée en plein milieu des Vosges, mes photos étaient directement sauvegardées sur le NAS via la 4G au fur et à mesure. De plus, terminé l’angoisse de la clé USB perdue ou qui ne fonctionne plus, Synology intègre de la protection des données via le système RAID que nous vous détaillerons prochainement dans un article dédié.

Avec Synology Drive vous avez la possibilité de créer, stocker et partager vos fichiers comme vous le feriez avec Google Drive, iCloud ou bien encore OneDrive. De plus, il est possible de synchroniser et sauvegarder vos fichiers grâce au logiciel disponible sous PC et MAC.

Une suite bureautique est également disponible afin de créer des documents textes, des tableaux de calculs ou bien encore des présentations type PowerPoint.

Le stockage des photos

Les photos ont une forte valeur sentimentale dans nos vies, en effet elles sont le reflet de nos souvenirs : anniversaire, Noël, vacances… Il est donc impensable de perdre l’ensemble de ces photos, pour cela on passe régulièrement les fournisseurs de service cloud. Néanmoins, une alternative réside dans un NAS Synology avec l’application Synology Photos. Celui-ci vous permet de sauvegarder vos photos depuis un ordinateur ou bien depuis l’application mobile disponible sur Android et iOS. De plus, vous retrouverez l’ensemble des fonctions de partage et d’organisation (albums, trie automatique…) que sur vos anciennes applications cloud.

Votre NAS devient votre photothèque personnelle et vous reprenez le contrôle sur vos photos ! Nous reviendrons plus en détail sur cette fonctionnalité dans un article dédié.

La sauvegarde de vos ordinateurs sur le NAS

La sauvegarde des données est primordiale pour éviter toute perte de données en cas de panne, défaillance ou vol de votre ordinateur. Avec l’application Drive de Synology, vous aurez la possibilité de sauvegarder l’ensemble de vos données sur le serveur NAS, ajoutons à cela que vous pourrez facilement partager un fichier à un membre de votre famille.

Enfin, pour les utilisateurs MAC une compatibilité directe avec Time Machine est prévue par Synology.

Le NAS, un diffuseur multimédia

Un NAS est également un excellent concentrateur multimédia pour toute la famille, vous avez la possibilité d’utiliser Video Station de Synology ou bien en Plex afin de lire l’ensemble de vos contenus vidéos. Le NAS est capable de gérer lui-même les téléchargements de contenu via l’application Download Station de Synology.



Les audiophiles ne sont pas en reste, Synology propose Audio Station afin de pouvoir profiter de l’ensemble de ses morceaux musicaux stockés sur le NAS.

Docker, serveur mail et bien plus encore pour les geeks

Pour les utilisateurs avancés, il est possible d’utiliser des fonctionnalités avancées comme par exemple Docker. Docker est un système de conteneurisation, qui va vous permettre d’installer des milliers d’applications directement sur votre serveur NAS Synology.



Il est également possible d’héberger son site internet WordPress, installer un serveur Git, un système de base de données type MariaDB, un système de gestion de projet type Redmine, et bien plus encore !

Conclusion

Les NAS Synology sont extrêmement polyvalents et ne sont pas de simples serveurs de stockage. En effet, ils sont capables de concentrer un grand nombre de fonctionnalités. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’ensemble de la gamme de NAS grand public Synology directement sur leur site.

Cet article est écrit en collaboration avec Synology qui nous à fournis un NAS DS1500+ ainsi que Western Digital qui nous à fournis deux disques 12To de sa gamme RED spécialisée dans les NAS.

