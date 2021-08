GUIDE – 5 accessoires pour s’équiper en domotique (2021)

Souhaitez-vous vous équiper en domotique ? Le Café du Geek vous propose un guide complet pour vous aider à faire vos choix en matière de domotique. Nous allons alors vous sélectionner 5 accessoires indispensables pour vous équiper en domotique.

ILife V7s Plus : Un aspirateur parfait !

Ce produit de chez iLife a tout ce que vous attendez d’un robot aspirateur, une batterie au lithium longue durée, une télécommande, une minuterie, un filtre qualitatif et un système de brosse utile. Il est également facile à utiliser et silencieux.

Et tout cela à un prix incroyablement bas. Bien qu’il n’offre pas la puissance d’aspiration de nombreux appareils haut de gamme, il est plus que recommandable. Le mode aspirateur est vraiment pas mal pour des petites surfaces, tout comme le monde laveur qui reste plus qu’intéressant pour laver des surfaces minimes.





La télécommande avec, permet de contrôler l’aspirateur, et même de mettre une heure de départ, de nettoyage chaque jour. Lorsque vous partez de chez vous, et que vous revenez, le ménage sera fait parfaitement par le V7s Plus. Il est vraiment difficile de ne pas vous recommander ce produit, qui reste selon nous un bon aspirateur robot, intelligent, et adapté à des surfaces petites, mais aussi plus grandes.

Si vous recherchez un modèle d’aspirateur pas cher, polyvalent avec un mode laveur et avec une vraie brosse, allez-y sans crainte. Il est vraiment parfait dans des usages du genre. Nous adorons pour de la domotique légère.

Philips Hue Play : pour un éclairage de qualité

Les Hue Play s’avèrent efficaces et s’insère très facilement dans un environnement Philips Hue. Les fonctions et les scènes proposées via l’application du constructeur sont nombreuses, et l’accessoire en lui-même est assez compact pour être placé n’importe où dans une pièce, petite ou grande. Cette barre lumineuse promet aussi d’apporter en quelque sorte la fonction Ambilight aux téléviseurs qui n’en sont pas dotés, ce qui est parfaitement « raccord » avec la forme longiligne et les dimensions mêmes de l’appareil. Nous vous recommandons, à condition de posséder évidemment le pont de connexion Philips.





Tasse Ember : La tasse futuriste

Ember commercialise une tasse d’apparence très classique, mais qui apporte vraiment au quotidien. Ce mug en acier recouvert de céramique noire accueille tout liquide jusqu’à 295 ml. Cette tasse est équipée d’une batterie et d’une résistance. C’est en fait une tasse connectée qui maintient vos boissons à une température fixe pendant une heure. Elle est plus que recommandable de par ses qualités en matière de connexion, tout cela avec son application, qui est au top. Il est possible de contrôler la température de votre boisson depuis votre téléphone Android ou iOs, et même depuis votre Apple Watch. C’est vraiment un accessoire de domotique pour les gens qui travaillent dans un bureau.





TP Link Prise connectée : Le best-seller de la domotique

Les prises connectées TPLink ne viennent pas révolutionner le domaine, divers produits semblables existant déjà sur le marché. Elle vient simplement ouvrir la voie à une solution domotique plus vaste, plus intéressante, plus accessible. L’avantage est que cette prise est totalement autonome et se connecte directement en Wifi. Il est possible de connecter tout cela avec un Google Home par exemple.

SwitchBot : Automatisez votre intérieur

Mais qu’est-ce qu’un SwitchBot ? Comme le nom l’indique, c’est un interrupteur (switch) robotisé (Bot). Le principe est d’ailleurs très ingénieux : vous venez mettre en place votre boitier à proximité immédiate de la bascule ou du poussoir de votre interrupteur, ou de votre rideau. Le SwitchBot viendra, à la demande, appuyer sur votre interrupteur pour le basculer dans une position, avec un petit bras mécanique, ou au contraire l’en éloigner pour le remettre dans sa position initiale, toujours avec le bras, mais avec l’aide d’un système de fil.





SwitchBot propose des produits accessoires, pour appuyer notamment sur vos boutons, mais aussi un accessoire intéressant, pour déplacer vos rideaux et en faire une ouverture automatique. C’est juste parfait pour de la domotique.

